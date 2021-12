Paolo Maldini che ha svariato tra il mercato e quello che ancora deve fare il Milan per uniformarsi ad un certo livello in Champions. C'è ancora un po' di differenza, ma i rossoneri stanno facendo - aggiunge Maldini - un buon lavoro e sono nella giusta strada di questo percorso di 'rinascita'. Poi sul sostituire Kjaer a gennaio... Con Prima del match contro l'Udinese , ecco le parole diche ha svariato tra il mercato e quello che ancora deve fare ilper uniformarsi ad un certo livello in Champions. C'è ancora un po' di differenza, ma i rossoneri stanno facendo - aggiunge Maldini - un buon lavoro e sono nella giusta strada di questo percorso di 'rinascita'. Poi sul sostituirea gennaio... Con l'eliminazione dall'Europa si potrebbe anche non pensare a sostituire difensore danese che ha chiuso la stagione in anticipo dopo l'infortunio al ginocchio . C'è da capire che tipo di occasioni arriveranno.

L’eliminazione dalla Champions League?

È stata una delusione. Serve uno o due step ancora per arrivare alla qualificazione oltre ai gironi. Sappiamo di non esserci, ma la strada è quella giusta. Il girone era duro, ma se avessimo pareggiato con l'Atlético Madrid le cose sarebbero andate diversamente

Il gap con la Premier?

Se hai ricavi alti hai la possibilità di avere una rosa più competitiva. Per arrivare a quei livelli devi essere un po’ creativi se non hai a disposizione quelle cifre. Dobbiamo crescere in mentalità ovvero gestire la pressione, le tre gare in una settimana e tante altre cose. Sono qualità che acquisti col tempo. C’è anche chi non le acquisisce mai e lì si vede il valore di un giocatore

C'è tanta differenza tra Serie A e Champions rispetto ad un tempo?

Quando giovavo io, negli anni ’90, non c’era differenza perché la Serie A era il campionato migliore. Anche in Premier, però bisogna fare una differenziazione fra Liverpool, Manchester City e le altre

Un difensore a gennaio per sostituire Kjaer?

Il 10% di ciò che si dice si avvicina al vero. Con l’infortunio lungo di Simon stiamo valutando se integrare un elemento già pronto oppure uno di prospettiva. Non è detto però che si possa trovare. Con campionato e Coppa Italia reputo questa squadra comunque sia competitiva

Pioli: "Dispiace, volevamo rimanere in Europa con tutte le nostre forze"

