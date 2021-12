Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, rinforzo Milenkovic al posto di Kjaer

Il Milan dovrà correre ai ripari in difesa in vista della sessione di calciomercato invernale. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione ai legamenti del ginocchio sinistro per Simon Kjaer dopo l'infortunio di Marassi. Stagione probabilmente finita, dunque, e voragine aperta al centro della difesa di fianco a Tomori. Per ovviare a tale problema, secondo La Gazzetta dello Sport, Maldini starebbe pensando di pescare in casa Fiorentina: il nome è quello di Nikola Milenkovic. Un profilo già seguito in passato dal Diavolo, per cui il club potrebbe esporsi nelle prossime settimane.

La nostra opinione: il difensore viola (24 anni), sondato prima di virare su Kjaer (la Fiorentina all'epoca aveva chiesto 40 milioni) è un profilo che si integra alla perfezione con la linea Elliott: ha una clausola di 15 milioni e un profilo internazionale. Qui le altre suggestioni in casa Milan.

Juve, l'alternativa a Vlahovic è Mitrovic

La Juventus pesca in casa Fulham a gennaio. Secondo Tuttosport, i bianconeri starebbero valutando il gigante Aleksandar Mitrovic come alternativa a Dusan Vlahovic. Il club inglese, dove il Napoli ha pescato Anguissa, è retrocesso lo scorso anno dalla Premier ed è ad oggi la capolista della Championship, la serie B inglese. Da parte di Cherubini sono arrivate divrse manifestazioni d’interesse, e telefonate con gli emissari.

La nostra opinione: quello dell’ex Newcastle è un profilo diverso rispetto all’obiettivo primario alla Continassa: Vlahovic è un 2000, Mitrovic un ‘94, ed ha un contratto fino al 2026.

Vlahovic, City in pole

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Manchester City è sulle tracce proprio di Dusan Vlahovic. Pep Guardiola vuole portare in Premier League il capocannoniere della Serie A. Il presidente viola Commisso chiede 50 milioni: se verrà accontentato, lascerà partire l'attaccante serbo.

La nostra opinione: la volontà del patron viola è chiara. Non vuole ripetere un altro "caso Chiesa", rafforzando una big italiana. Ecco perchè cerca interessi dall'estero. Se Vlahovic partirà la Fiorentina cercherà di rimpiazzarlo con il centravanti del Sassuolo Gianluca Scamacca. Dalla stessa società, i viola vogliono prendere anche l'esterno mancino della Nazionale, Domenico Berardi, che ha chiesto la cessione.

