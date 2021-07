Olivier Giroud è ufficialmente un giocatore del Milan. L'attaccante francese è arrivato giovedì sera a Milano, attorno alle 18.50, e nella giornata di venerdì ha svolto tutto l'iter necessario arrivando a firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri nelle prossime due stagioni, con opzione per la terza. "Forza Milan" le sue prime parole verso i tifosi presenti all'esterno della Clinica la Madonnina, nel centro del capoluogo lombardo. Giroud si aggregherà alla squadra il 26 luglio (nella serata di venerdì è ritornato in vacanza post Europei). Si tratta del 4° francese nella rosa attuale rossonera, dopo Theo Hernandez, Kalulu e l'altra new entry Maignan. il 19° nella storia del club.

Olivier Giroud alla clinica la Madonnina Credit Foto Getty Images

I dettagli del contratto

Contratto biennale a 5 milioni di euro lordi a stagione, mentre nelle casse del Chelsea verrà versato un milione di euro di base fissa più uno di bonus (legato al raggiungimento della Champions League e al numero di presenze del calciatore).

Il comunicato del Milan

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Olivier Jonathan Giroud dal Chelsea FC. L’attaccante francese vestirà la maglia numero 9.

Nato a Chambéry (Francia) il 30 settembre 1986, Giroud cresce nel Settore Giovanile del Grenoble con cui esordisce in Prima Squadra nel 2005. Dopo aver vestito le maglie di Istres e Tours, arriva la chiamata del Montpellier in Ligue 1 con cui colleziona 85 presenze e 39 gol in due anni, vincendo il Campionato nella Stagione 2011/2012. Nell’estate 2012 si trasferisce all’Arsenal con cui mette a segno 105 reti in 253 partite e vince 3 FA Cup e 3 Community Shield. Nel gennaio 2018 il passaggio al Chelsea, con cui colleziona 119 presenze e 39 goal, conquistando 1 Champions League, 1 Europa League e 1 FA Cup. Esordisce in Nazionale nel novembre 2011, collezionando 110 presenze, 46 goal e vincendo il Mondiale nel 2018.

Il saluto al Chelsea di Giroud

"A tutti i Blues, ai miei compagni di squadra, a tutti i miei allenatori, a tutto il club, un enorme grazie per questi momenti speciali. Sto iniziando un nuovo viaggio con il cuore leggero e felice. Le nostre vittorie in FA Cup, Europa League e Champions League sono state magnifiche. Con Amore, Oli G".

Milan, Giroud atterra a Linate: pollice in su e prime foto

