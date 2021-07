Non possiamo prevedere l'eredità che Olivier Giroud lascerà in seno al Milan. A 34 anni, dopo una carriera di assoluto rilievo tra la crema dei brulicanti quartieri calcistici londinesi, inserirlo in un progetto giovane e in piena fase di sviluppo come quello rossonero potrebbe nascondere più d'una insidia.

Chissà se, nell’armadio di ogni milanista, il suo nuovo (pesantissimo) numero 9, troverà un morbido pertugio accanto a quelli di Inzaghi, Nordahl, van Basten. Chissà se,al contrario, al termine della sua avventura a braccetto col Diavolo, dovremo ammassarlo assieme ai tragici numeri 9 susseguitisi dopo l’addio di Pippo. Pato, Matri, Torres, Destro, Andrè Silva, Higuain, Piatek e l’uscente Mandzukic: giocatori diversi, aspettative diverse, stesso destino.

Il rendimento degli ultimi attaccanti rossoneri con la maglia numero 9

NOME STAGIONI PRESENZE GOL ASSIST PATO 2012-2013 7 2 1 MATRI 2013-2014 15 1 0 TORRES 2014-2015 10 1 0 DESTRO 2014-2015 15 3 0 LUIZ ADRIANO 2015-2016 29 6 4 LAPADULA 2016-2017 28 8 3 ANDRE SILVA 2017-2018 40 10 1 HIGUAIN 2018-2019 22 8 3 PIATEK 2019-2020 20 5 1 MANDZUKIC 2020-2021 11 0 0

Olivier Giroud (Milan) insieme a Paolo Maldini e a Frederic Massara: i dirigenti rossoneri hanno inseguito per mesi il francese convinti che fosse il centravanti giusto da affiancare a Ibrahimovic Credit Foto Getty Images

E’ dal 2012 (data in cui Inzaghi appese gli scarpini al chiodo) che la numero 9 affossa le ambizioni dei centravanti “puri”, pescati dal mercato milanista. Ma forse questa volta, la storia potrebbe allentare le sue trame. Forse per Giroud c’è veramente spazio in questo Milan. Forse, all’ombra di Ibrahimovic, esiste veramente una chance per fare bene. Forse il talento di Giroud non ha nulla di “puro”, e proprio per questo è in grado di dirottare l’asfittico trend, di spezzare la catena della sciagura.

Perché Giroud è l'anti-crack, è l'attaccante emarginato dal suo tempo. Giroud è il capocannoniere, è il condor che banchetta sul lavoro dei compagni e risponde alle critiche solo con il gol, senza addentrarsi in scenari loquaci che non gli si addicono affatto. Giroud è anacronistico ed è francamente rinfrescante. Giroud è atipico e tutt’altro che scontato.

Arsenal, Chelsea e Milan: nessuna gerarchia

Ufficialmente, il sostituto di Zlatan Ibrahimovic è lui. La statura dello svedese, ancora impressionante a 40 anni, rende impossibile intravedere una gerarchia differente. Ufficiosamente, Giroud avrà una carta in più da giocarsi. Infortunato gravemente al ginocchio sinistro al termine della scorsa stagione, Ibra non ha ancora riferito con esattezza la sua data di rientro. Mentre il Milan ritrova finalmente il profumo dei campi di CL, il ritmo di lavoro potrebbe rivelarsi infernale per un solo attaccante. È qui che entra in gioco Giroud. Numero due sulla carta, ma con un workrate più simile ad un numero uno-bis.

Nel 2012, alla corte dei Gunners, trovò la maglia da titolare con un pizzico di fortuna, dato che il capitano van Persie aveva appena fatto le valigie per accasarsi al Manchester United. Fino al 2016, la prima scelta dell'Arsenal là davanti era proprio lui: solo Alexis Sanchez o Danny Welbeck, a volte, corrodevano limitatamente il suo perimetro d’azione. Nel 2016, Giroud si adatta al ruolo di super-sub (o super sostituto). L’allure sempre più imponente del cileno, unita all'arrivo di Alexandre Lacazette nel 2017, spinse Giroud a trovare una via d'uscita. Bussò alla porta accanto, quella del Chelsea.

Ai Gunners ha regalato 253 partite in sei stagioni (63 minuti di gioco in media) segnando 105 volte. Con i Blues, nel 2018-2019, zitto zitto ha scavalcato Morata e Higuain (arrivato a fine gennaio) per imporsi come attaccante più utilizzato del club. Poi arrivò Frank Lampard, che consegnò lo scettro a Tammy Abraham. Ma al primo singhiozzo del giovane, soprattutto dopo la ripartenza post-Covid, Giroud ha ripreso il controllo.

Al fianco o all'ombra di Zlatan?

Questa stagione, il suo poker contro il Siviglia e la sua divina rovesciata contro l'Atlético hanno spianato la strada per l'incoronazione a sorpresa degli uomini di Thomas Tuchel in Champions League. E nonostante il tedesco si è pronunciato nettamente in favore di Werner, resta il fatto che il francese ha chiuso la stagione con un solo gol alle spalle del tedesco nonostante le 20 partite in meno...

Sul fondo la gerarchia, gli statuti, qualunque cosa. Per Olivier Giroud, queste nozioni sono irrilevanti, anche se il suo ego a volte stride nelle interviste, quando cita i suoi gol importanti o quando rimarca le carenze collettive che lo circondano. Più il suo ruolo è stabile, maggiori sono le sue possibilità di ribaltare il tavolo. Didier Deschamps, Arsène Wenger, Antonio Conte, Maurizio Sarri, Frank Lampard e persino Thomas Tuchel: tutti hanno amato lavorare con un vero professionista, tutti hanno faticato a trovare alternative al momento dei saluti. Anche Zlatan ha dato la sua benedizione per l'uomo che – quasi per caso - si ritrova con una Champions e un Mondiale in bacheca. "Ha molta esperienza, e qui servono persone che hanno vinto trofei. Più campioni ci sono, meglio sarà".

Stefano Pioli è quindi avvisato: il suo inamovibile 4-2-3-1 potrebbe non sussistere con l'arrivo di Giroud. Inoltre, venerdì il Corriere della Sera ha scritto che una combinazione Zlatan-Giroud dal 1’ è già in cantiere.

