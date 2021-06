Manca solo il comunicato ufficiale, ma Milan e Chelsea hanno definito l'accordo per il passaggio di Tomori in rossonero. Il difensore britannico, dopo una stagione in prestito a Milano, è stato infatti riscattato per 29 milioni di euro.

