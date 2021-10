Alexis Saelemaekers ha ufficialmente firmato il rinnovo di contratto con il Milan fino al 30 giugno 2026: lo ha annunciato il club rossonero con una nota pubblicata sul proprio sito e sui propri profili social. Saelemaekers, approdato in sordina in maglia rossonera nel gennaio 2020 (nella stessa sessione arrivarono Ibrahimovic e Kjaer), ha conquistato totale fiducia in Pioli a suon di buone prestazioni arricchite da 4 gol segnati in 64 presenze: "", le prime parole del 22enne esterno belga dopo la firma sul suo nuovo contratto.