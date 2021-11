Ibrahimovic, Romagnoli, ma anche Leao e Theo Hernandez: in casa Milan fervono i lavori in vista di rinnovi importanti. Questa mattina vi abbiamo raccontato dei : in casa Milan fervono i lavori in vista di rinnovi importanti. Questa mattina vi abbiamo raccontato dei lavori in corso sul contratto dello svedese , che potrebbe vedere aumentata di un'altra annata la propria avventura in rossonero.

Romagnoli, segnali di disgelo

Mino Raiola poi ci ha dato qualche segnale di distensione sul prolungamento - con piccola rivisitazione dell'ingaggio - di Alessio Romagnoli: solo qualche parola di circostanza da parte dell'agente, ma si va verso un ridimensionamento, da 5 a 3,5 come base minima più bonus, vista la volontà del giocatore di rimanere in rossonero.

Leao, rossonero fino al 2026

Altro ragazzo che probabilmente vedremo ancora per molto tempo dalle parti di Milanello è Rafael Leao: le ultime notizie sono confortanti, in quanto i contatti tra i dirigenti del Milan e Jorge Mendes avrebbero portato a una bozza d'intesa. Si parla di un prolungamento di accordo fino al 30 giugno 2026. In fase di lavorazione la parte economica, con l’accordo che si aggira sui 4 milioni, come riporta Gazzetta dello Sport.

Theo, stipendio triplicato

Dulcis in fondo, parliamo della situazione di Theo Hernandez, uno dei beniamini del pubblico del Diavolo: il terzino classe 1997, che negli ultimi mesi ha conquistato anche i gradi di titolare in nazionale, sarebbe anch'egli vicino all'accordo per il prolungamento. Si parla di uno stipendio triplicato rispetto all'attuale ingaggio, che arriverebbe fino a 4,5-5 milioni di euro.

Insomma tante buone notizie per i tifosi rossoneri.

