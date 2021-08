Niente Diavolo. Il Milan lo ha corteggiato a lungo, ma il futuro di Nikola Vlasic è in Premier League: il West Ham ha sbaragliato la concorrenza e ha raggiunto l'accordo con il CSKA Mosca per il trequartista croato. Ultimi dettagli da definire ma l'affare è ormai in chiusura.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, gli Hammers verseranno nelle casse del club russo 28 milioni di euro più bonus: questa la cifra che ha vinto le ultime resistenze del CSKA e messo Vlasic nelle mani degli inglesi.

