Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, spunta il nome di Luiz Henrique

Per la Gazzetta dello Sport, al momento ancora langue la lista dei possibili acquisti per la difesa dopo l’infortunio di Kjaer. Il taccuino, però, si è riempito nella colonna del reparto avanzato col nome di Luiz Henrique. Si tratta di un’ala destra di piede mancino, vent’anni di proprietà del Fluminense, che per il suo cartellino vorrebbe 12 milioni di euro.

La nostra opinione: si tratta di un giocatore giovane, anche se non propriamente a buon mercato, su cui il club rossonero potrebbe investire per il futuro, soprattutto a fronte del fatto che, nonostante l’eliminazione dalle competizioni europee, grazie alla Champions League nelle casse della società entreranno un po’ di liquidi che contribuirebbero a giustificare il cartellino un po’ gonfiato: la valutazione attuale è di 3,5 milioni, ma il giocatore può stare anche sulla fascia sinistra o giocare come punta centrale, quindi probabilmente la richiesta si giustifica così.

Inter al lavoro tra rinnovi e acquisti

Secondo Tuttosport la dirigenza dell’Inter sarebbe al lavoro per portare a casa quei rinnovi che sono ancora pendenti, come quello di Marcelo Brozovic e Federico Dimarco, per cui si dovrebbe arrivare a breve a una conclusione, e di Ivan Perisic, questione un po’ più spinosa. Il nodo però sarà in questio giorni la visita di Albert botines, agente di Andre Onana, per chiudere l’accordo e ratificarlo appena possibile.

La nostra opinione: la questione Onana sembra già delineata anche nei dettagli. Si parla di un quadriennale da 3 milioni all’anno per il portiere dell’Ajax e il primo giorno utile per depositare il contratto è il 3 gennaio. Manca dunque meno di un mese, perciò non bisognerà aspettare molto per avere l’ufficialità. Nel frattempo anche le questioni Dimarco e Brozovic sembrano in fase avanzata, quindi a breve si potrebbero avere notizie di mercato sul fronte nerazzurro.

Medel sponsorizza Marcelino Nuñez al Bologna

Anche il Bologna si sta guadando intorno e avrebbe individuato un obiettivo, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, in Marcelino Ignacio Nuñez Espinoza, 21enne cileno fresco di rinnovo con l’Universidad Catolica. Perché proprio lui? Perché Gary Medel, suo compagno di Nazionale, l’ha scelto come suo pupillo e sponsorizza il suo acquisto.

La nostra opinione: a quanto pare esiste una clausola rescissoria sul contratto in scadenza nel 2024 che dovrebbe essere stata fissata attorno ai 3 milioni di euro. Non una cifra impossibile, cui però va aggiunto il costo del cartellino e anche la volontà stessa del giocatore, che ha già detto di essere interessato all’Italia, ma non subito. La trattativa, quindi, potrebbe dimostrarsi più faticosa del previsto.

