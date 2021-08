Bakayoko al Milan. Il centrocampista, ex nazionale francese, torna in rossonero dopo aver vestito questa maglia già nella stagione 2018-2019 con Gattuso in panchina. Il classe '94 arriva con la formula del prestito biennale: 500 mila euro più riscatto fissato a 15 milioni. Il riscatto potrà essere anche “obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni”, aggiunge il comunicato ufficiale. Dopo le visite mediche superate nella giornata di domenica , arriva anche l'ufficialità del passaggio dial. Il centrocampista, ex nazionale francese, torna in rossonero dopo aver vestito questa maglia già nella stagione 2018-2019 conin panchina. Il classe '94 arriva con la formula del prestito biennale:euro più riscatto fissato a. Il riscatto potrà essere anche “”, aggiunge il comunicato ufficiale.

Il giocatore arriva in prestito dal Chelsea, dopo aver vissuto l'ultima stagione a Napoli (sempre con Gattuso in panchina). Una stagione non proprio da ricordare per il classe '94, coincisa con la mancata qualificazione in Champions per il club partenopeo. Bakayoko spera proprio di ritrovare i livelli raggiunti in quella stagione al Milan, quando collezionò 31 presenze e un gol in Serie A.

