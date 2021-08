Milan scatenato in queste ultime ore di mercato. Dopo aver Faivre e Miranchuk, con Messias, una delle sorprese dell'ultimo campionato. Il brasiliano, infatti, ha collezionato 9 reti e 4 assist in 31 presenze in Serie A. Non male, essendo un giocatore di una squadra che navigava nei fondacci della classifica. scatenato in queste ultime ore di mercato. Dopo aver ufficializzato Bakayoko , i dirigenti rossoneri volevano trovare a tutti i costi un trequartista. È andata male per, con Brest e Atalanta a dire di no alle offerte di Maldini e Massara, ma in questi ultimi minuti c'è stato un contatto col Crotone per arrivare a, una delle sorprese dell'ultimo campionato. Il brasiliano, infatti, ha collezionato 9 reti e 4 assist in 31 presenze in Serie A. Non male, essendo un giocatore di una squadra che navigava nei fondacci della classifica.

Ecco che il Milan spera di trovare l'accordo col Crotone per avere il classe '90 entro il gong del mercato. Il club calabrese aveva già trattato l'uscita di Messias col Torino, che però non aveva ritenuto corretta la valutazione di 10 milioni per il giocatore brasiliano. Il Milan avrà meno problemi? Per ora i rossoneri puntano al prestito con diritto di riscatto fissato a 8-10 milioni, in base ai risultati conseguiti dal giocatore.

