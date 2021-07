Davide Calabria ha deciso di continuare la sua avventura con il Milan firmando il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025. Per l'esterno ecco un adeguamento dell'ingaggio importante dato che passerà da un milione di euro a stagione a 2,6 secondo quanto riporta "Sport Mediaset". II rinnovo arriva a margine di una buona stagione, col difensore bresciano protagonista della cavalcata della banda Pioli verso il secondo posto in campionato valevole per la qualificazione alla Champions League 2021/2022. Per lui 39 presenze stagionali impreziosite da due gol, tra cui quello bellissimo e illusorio alla Juventus a San Siro.