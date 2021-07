Milan e lui ha risposto, secco: "No". Ed è un no, quello di Nikola Vlasic, che rischia di tramutarsi in realtà. Non per sua volontà. Perché si è inserito con prepotenza lo Zenit, che ora potrebbe complicare concretamente i piani ai rossoneri. Qualche giorno fa circa alcuni giornalisti lo hanno intercettato, gli hanno chiesto se davvero si sarebbe trasferito ale lui ha risposto, secco:Ed è un no, quello di, che rischia di tramutarsi in realtà. Non per sua volontà. Perché sul trequartista croato , reduce dagli Europei disputati con la propria nazionale,, che ora potrebbe complicare concretamente i piani ai rossoneri.

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', da San Pietroburgo è arrivata un'offerta pesante per Vlasic: 25 milioni di euro. Si tratterebbe un'operazione a titolo definitivo, senza prestiti e riscatti, senza dilazionamenti, senza pagherò. Ed è proprio questo a far vacillare il CSKA Mosca, proprietario del cartellino del croato. Che ora potrebbe lasciar da parte la rivalità nazionale e di classifica (entrambe le formazioni hanno vinto nella giornata d'esordio della Russian Premier League) e lasciar parlare il... portafogli. Al momento piuttosto vuoto, e dunque desideroso di un'iniezione immediata di denaro che lo Zenit è in grado di garantire.

Nikola Vlasic (Croazia) Credit Foto Getty Images

prestito oneroso con diritto di riscatto. Difficile, in questo modo, mettere le mani su un calciatore così valorizzato, rinato in Russia dopo il flop all'Everton. Anche perché nei giorni scorsi è venuto alla luce anche l'interesse del Monaco, giusto per complicare ulteriormente la situazione. Il CSKA è partito da una valutazione di 30 milioni di euro per Vlasic, mentre da Milano, nonostante l'interesse sia ormai datato , sarebbero disposti a trattare solo sulla base di un. Difficile, in questo modo, mettere le mani su un calciatore così valorizzato, rinato in Russia dopo il flop all'Everton. Anche perché nei giorni scorsi è venuto alla luce anche l'interesse del, giusto per complicare ulteriormente la situazione.

Vlasic, insomma, piace a tutti. E se la sua preferenza va al Milan - per la storia, per il prestigio del club e della Serie A, per la prospettiva di giocare in Champions League - a contare rischia ancora una volta di essere altro. Ovvero, nel caso dei rossoneri, la capacità di tradurre i propri desideri in uno sforzo economico concreto. Lo Zenit ha già dimostrato di volerlo e poterlo fare. Ora tocca al Milan rispondere.

