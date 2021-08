Milan , un altro colpo di mercato potrebbe arrivare dal Chelsea oltre al bomber Olivier Giroud . E il suo nome è Hakim Ziyech. Il club londinese non è solito, notoriamente, fare sconti dimostrando di poter ricavare qualcosa anche dai giocatori in scadenza di contratto. Figuriamoci per il trequartista marocchino (di passaporto olandese), in riferimento al quale i Blues avrebbero chiesto al club rossonero 30 milioni.

L'apertura al prestito con diritto di riscatto

Tuttavia, nelle ultime ore, come riportato dal Corriere dello Sport, proprio il Chelsea sembrerebbe aver aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, che permetterebbe al Milan di temporeggiare in chiave budget in attesa di capire se il trequartista - con propensioni sia centrali che lungo gli esterni - si adatterà al calcio italiano e, in particolare, quello proposto da mister Stefano Pioli. Resta da sciogliere il nodo ingaggio ma lavorare sull'arrivo di Ziyech sarà il principale obiettivo del Milan da qui fino al termine - se sarà necessario - della sessione estiva di calciomercato.

