A soli 12 giorni dall'inizio della Serie A , l'attività dei club e dei procuratori si intensifica: tanti giocatori devono trovare ancora una casa, altri vogliono mettere le radici. Oltre agli sviluppi sulle trattative che vedono come protagonisti Lukaku Florenzi , ecco i 5 affari in divenire che vi potreste essere persi quest'oggi.

Milenkovic-West Ham ai dettagli

Calciomercato 2020-2021 Dzeko: "Domani a Trigoria? Prima dai miei bambini, poi vediamo..." 14 MINUTI FA

Su sponda viola, siamo al rush finale per Nikola Milenkovic: il suo futuro è sempre più lontano da Firenze, col West Ham alla porta. Gli Hammers sono entrati nel vivo della trattativa, ormai giunta ai dettagli. La cifra del trasferimento dovrebbe attestarsi tra i 16 e i 18 milioni di euro. Milenkovic approderà in un club da ambizioni ben più alte del club viola: il West Ham è stata una delle rivelazioni della scorsa Premier, e aveva sfiorato la Champions League.

La nostra opinione: partiamo col dire che al nostro campionato mancherà un difensore come Nikola Milenkovic: classe 1997, è stato uno dei difensori più sottovalutati della passata stagione. Vista la cifra contenuta del trasferimento, a mangiarsi le mani dovrebbe essere la Juventus: il club bianconero ci aveva fatto un pensierino ancor prima di prestare Demiral all’Atalanta, e ora perde un degno sostituto già rodato nel campionato italiano. L’ormai ex-Viola potrebbe essere il rinforzo ideale per portare il definitivo salto di qualità agli Hammers in ottica Champions.

Nikola Milenkovic, Fiorentina 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Rinnovo Pellegrini, la Roma accelera

Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, la Roma ha accelerato i contatti con Lorenzo Pellegrini. Il club giallorosso è ben consapevole di stare trattando con il futuro capitano della squadra, e ha ribadito al giocatore la volontà di proseguire sulla strada tracciata da Mourinho. L’unità d’intenti c’è, e la Roma ha concluso il secondo colloquio in pochi giorni col procuratore Giampiero Pocetta. Secondo Sky Sport però, non c’è stato ancora nessun discorso riguardo la componente economica del rinnovo.

La nostra opinione: Lorenzo Pellegrini e la Roma, sembra destino. La fascia di capitano per il nuovo ciclo Mourinho sembra già prenotata per il numero 7 giallorosso e allora il rinnovo diventa un obbligo morale per entrambe le parti. Per negoziare l’aspetto economico c’è tempo, e arrivarci gradualmente assicurandosi l’entusiasmo del giocatore pare una strategia più che legittima.

Tutino, nuova avventura al Parma

Gennaro Tutino torna in Serie B: dopo essersi reso protagonista della promozione della Salernitana in A e avere impressionato nel ritiro del Napoli in Val di Sole, il bomber ripartirà da Parma. L’attaccante classe ’96 sbarca in Emilia tramite prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni, che si innescherà al primo punto conquistato in campionato dalla squadra di Maresca.

La nostra opinione: il Napoli si libera di un esubero monetizzando il possibile; 5 milioni andranno ad accrescere il tesoretto per uno sforzo rilevante sul mercato. Con 36 presenze, 13 gol e 6 assist nella scorsa stagione con la Salernitana, Tutino diventa da subito pedina fondamentale per le speranze di promozione dei Ducali.

La Salernitana si arma: arriva Simy

Una rivelazione della stagione conclusa è stata senza ombra di dubbio Nwankwo Simy: con la maglia degli Squali, il nigeriano ha chiuso con 20 gol, pur non riuscendo a scongiurare la retrocessione del Crotone. Nelle ultime ore, la Salernitana ha provato l’affondo per il cartellino del giocatore: l’accordo si farà sulle basi di 6 milioni tra parte fissa e bonus.

La nostra opinione: Simy è stata una delle sorprese più gradevoli (soprattutto in ottica fantacalcio) della scorsa Serie A: è la migliore soluzione per un club come la Salernitana, che vuole incrementare la sua potenza di fuoco istantaneamente con un giocatore già rodato per il nostro campionato.

Simy, Vlahovic, Dybala: i Top e i Flop del Fantacalcio

Caldara ufficiale al Venezia

Lo ha annunciato la società neopromossa attraverso i propri account social: Mattia Caldara, centrale ex- Atalanta e Milan si è unito alla squadra veneta. Il Milan ha dato il giocatore in prestito annuale con opzione di riscatto a fine stagione.

La nostra opinione: un fresco inizio per un giocatore smarritosi da tempo a causa degli infortuni. Un secondo ritorno all'Atalanta gli ha permesso questa stagione di ritrovare il feeling col campo dopo quasi 19 mesi di buio totale. Venezia è una meta da cui poter programmare un nuovo brillante futuro e tentare un nuovo assalto alla maglia azzurra.

Allegri: "Ronaldo? Da lui non mi aspetto solo i gol..."

Calciomercato 2020-2021 Nandez vuole l'Inter: "Il Cagliari mi ha dato la parola d'onore" UN' ORA FA