Nella ormai virale intervista a Sport 1 , il procuratore Mino Raiola ha parlato anche di mercato. In particolare, l'agente ha discusso delle situazioni riguardanti alcuni suoi assistiti di primo rilievo: da Marcus Thuram e Matthjis de Ligt, arrivando a Pogba ed Haaland.

Thuram all'Inter, il trasferimento sfumato

Raiola ha rivelato alla stampa i retroscena dell'affare estivo Thuram-Inter, sfumato all'ultimo per l'infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio destro della punta francese: "La scorsa estate la strada per lui era chiara, doveva andare all'estero. Era tutto pronto per il trasferimento in nerazzurro, però poi si è infortunato ed è saltato tutto. Ora è di nuovo al top e può scegliere tutti i principali club che siano in Italia, Germania, Inghilterra o Francia".

Marcus Thuram lascia la Bay Arena per un problema al ginocchio Credit Foto Getty Images

De Ligt e Pogba nel mirino del Bayern

Il celebre procuratore ha poi insistito sulla pista bavarese: i campioni di Germania, negli ultimi mesi, si sono avvicinati spesso a due giocatori molto cari al pubblico bianconero: de Ligt in primis, centrale titolare della Vecchia Signora, era stato corteggiato dal Bayern: "era quasi fatta con il Bayern Monaco, c'erano stati colloqui positivi ma alla fine l'operazione non è andata a buon fine: peccato". Pogba invece, attende ancora un'offerta dalla dirigenza dei Roten: "L'unico club che potrebbe permettersi Pogba è il Bayern ma non abbiamo ricevuto nulla, forse arriverà un'offerta domani... sapremo qualcosa di più tra due mesi".

Paul Pogba - Manchester United Credit Foto Imago

Haaland in una big già dalla prossima estate?

Infine capitolo Haaland, che potrebbe salpare per una big europea già da questa estate: "Può andare al Real Madrid, al Barcellona, al Manchester City o al Bayern Monaco. Quando? Grandi possibilità che possa partire già questa estate, oppure la prossima".

