Dopo l'incontro a Casa Milan per discutere del futuro dei suoi assistiti Alessio Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic il super agente Mino Raiola ha parlato con la stampa presente sul luogo. "E' stato un incontro cortese e tranquillo. Romagnoli? Non parlo di trattative. Stiamo parlando, vediamo. Vuole e può Rimanere? Vuole e può, tutto è possibile. Parlare di soldi è impertinente, la trattativa la faccio col club".

Su Ibrahimovic

Ad

"Il rinnovo? Tutto è possibile. Carico per il Mondiale? Questo è sicuro"

Calciomercato 2020-2021 Il Milan espelle Raiola. Inter: Raspadori a gennaio? 10/11/2021 A 07:14

Su Donnarumma

"Non è una fase particolare, è una fase nuova. Non ci sono problemi".

Pentito di averlo portato via dal Milan?

"Non ho portato via nessuno, non faccio il tassista, al contrario di quel che pensi tu. Faccio l'interesse del giocatore. Non credo che abbia detto disturbato dalla situazione, ma io non sono pentito".

Su Bernardeschi

"Se perdo un giocatore è colpa mia, gli auguro ogni bene. I giocatori sono sempre liberi di andare, non sono mai prigionieri".

Raiola polemico: “La FIFA tra 10 anni non esisterà più”

Calciomercato 2020-2021 Inter, tris di rinnovi: Brozovic, Skriniar e Dimarco 7 ORE FA