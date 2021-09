Non solo Mario Balotelli, anche Vincenzo Montella: il club turco dell'Adana Demirspor parla sempre più italiano, dopo l'ufficialità dell'Aeroplanino quale nuovo allenatore. Se n'era parlato tanto nelle ultime settimane, ora è tutto vero: Montella sostituisce Samet Aybaba dopo tre sole giornate di campionato, formando un contratto biennale.

Mario Balotelli,Montella troverà un bel drappello di ex giocatori della nostra Serie A nella sua nuova avventura in terra turca. L'Aeroplanino torna in panchina dopo due anni - l'ultima volta alla Fiorentina nel 2019 - e avrà subito una bella gatta da pelare: l'Adana occupa il 15° posto in classifica in Süper Lig dopo tre giornate e le immagini di Mario Balotelli infuriato dopo la sostituzione hanno fatto il giro del web . Riuscirà nel doppio compito di riabilitare Super-Mario e rimettere in sesto la sua nuova squadra? In bocca al lupo.