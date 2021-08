Tiene banco in queste ore la trattativa che vedrebbe il trasferimento di Romelu Lukaku dall'Inter al Chelsea. Si sono ipotizzate offerte intorno ai 130 milioni per il bomber neroazzurro e proprio su questo è stato raggiunto ai microfoni di TMW l'ex presidente Massimo Moratti: "Leggo anche io sui giornali di questa trattativa col Chelsea, onestamente non so niente di più di quello che è emerso. Si parla di 130 milioni di euro, per l'Inter è certamente una tentazione. Ora non conosco i numeri e non conosco quelle che sono oggi le necessità del club, ma le cifre di cui si parla sono certamente importanti" ha commentato.

Per l'eventuale sostituto del giocatore si fanno diversi nomi, tra cui quello di Dusan Vlahovic e Duvan Zapata. "Sono buoni entrambi, sicuramente" le parole di approvazione di Moratti sui due calciatori.

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

Calciomercato 2020-2021 Messi-Barça, c’è l’accordo: 5 anni con ingaggio dimezzato 14/07/2021 A 13:02