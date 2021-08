Nahitan Nandez è tornato in Sardegna. Lo ha fatto oggi con un interminabile volo intercontinentale iniziato da Montevideo e proseguito con gli scali di Madrid e Roma, prima di raggiungere quello di Elmas. Dissipate in un sol colpo, quindi, le voci che lo volevano gia seduto sull'aereo per Milano, che lo portasse dritto alla sede dell'Inter . Specifichiamo, presto potrebbe proprio accadere questo ma, al momento, il granatiere uruguaiano non ha fatto altro che raggiungere il centro sportivo del Cagliari.