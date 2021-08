Nahitan Nandez all'Inter. C'è stallo tra i due club, fermi sulle loro posizioni: il presidente del Cagliari Giulini chiuderebbe con un prestito oneroso di 5 milioni, Marotta ne offre 3. Ma è stallo anche tra Nandez e il club, in virtù dell'accordo verbale tra l'uruguagio e il club nerazzurro. L'esterno 25enne ha infatti E' stallo totale per la trattativa che ha avvicinato, fermi sulle loro posizioni: il presidente del Cagliari Giulini chiuderebbe con un prestito oneroso di 5 milioni, Marotta ne offre 3. Ma è stallo anche tra Nandez e il club, in virtù dell'accordo verbale tra l'uruguagio e il club nerazzurro. L'esterno 25enne ha infatti saltato l'amichevole del club sardo a Palma de Mallorca , rimarcando il solco che lo separa dalla società.

Denzel Dumfries per ricoprire quella fascia destra lasciata spoglia dalla Nandez vuole mettere le cose in chiaro e tornare padrone del suo futuro. Con questo segnale, vuole sbloccare la trattativa con il club milanese prima che sia troppo tardi. Infatti, nelle ultime ore alcune voci hanno affermato la virata di Marotta super ricoprire quella fascia destra lasciata spoglia dalla partenza di Hakimi . L'esterno olandese ha fatto scalpore durante Euro 2020, e l'Inter potrebbe approcciare il PSV a breve.

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (09/08) 9 MINUTI FA

Per questo, Nandez ha voluto confermare la sua posizione in tutta sincerità anche verso i tifosi rossoblù, giustificando la sua assenza. In un post su Instagram, l'uruguagio si è spiegato così:

"In questi ultimi giorni sono state dette tante cose sulla mia situazione con il club. Io so perfettamente ciò che è successo, l’ho anche raccontato subito ai miei compagni di squadra in modo che conoscessero la situazione e loro per primi mi hanno capito. Tutti voi sapete il rispetto che ho e il bene che voglio a questa maglia e a questa città. Mi avete accolto nel miglior modo possibile fin dal mio arrivo e non avete mai smesso di appoggiarmi. Di questo ve ne sarò sempre riconoscente. Per questo motivo scrivo queste parole, per chiedere scusa a tutti i tifosi del Cagliari qualora qualcosa che ho fatto li avesse offesi. Le ultime ore sono state molto difficili per me e la mia intenzione è solo quella di scusarmi con voi perché potrei aver preso una decisione che vi ha ferito, ma voglio farvi sapere che non avevo alternative. Mi è stata data una parola d’onore e voglio che venga mantenuta, come sempre ho fatto io dentro e fuori dal campo. Le polemiche non fanno bene a nessuno e tantomeno i giochi mediatici. Non è mai stata mia intenzione mancare di rispetto a voi tifosi, però voi stessi sapete con quanta passione e con quanto orgoglio ho difeso la maglia di questo club in ogni momento, anche quando ho avuto problemi familiari. È stato un anno molto duro, con molte difficoltà personali e l’unica cosa che mi interessa davvero è essere chiaro con i miei compagni e con tutti i tifosi che sempre mi sono stati vicini e mi hanno dimostrato il loro affetto".

Inter, da Lotito a Eriksen: Inzaghi si presenta in 300 secondi

Calciomercato 2020-2021 Dzeko: "Domani a Trigoria? Prima dai miei bambini, poi vediamo..." 14 MINUTI FA