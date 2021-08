E' il camerunense André Zambo Anguissa il rinforzo a metà campo per il Napoli. Il club partenopeo, dopo aver raggiunto l'accordo col giocatore, lo ha fatto anche col Fulham: prestito con diritto di ricatto fissato a 10 milioni. Zambo Anguissa (classe 1995), che ha vestito anche le maglie di Olympique Marsiglia e Villarreal, è stato in passato obiettivo del Milan e della Roma . Sostituirà Diego Demme, infortunatosi al ginocchio nell'amichevole di luglio contro la Pro Vercelli dopo uno scontro con l'attaccante dei bicciolani Gianmario Comi.

Millwall-Fulham, Sky Bet Championship 2021-2022: André Zambo Anguissa (Fulham) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

La scheda di André Zambo Anguissa

Data di nascita 16-11-1995 Luogo di nascita Yaoundé Squadra Fulham Ruolo Centrocampista, mediano Piede preferito Destro Altezza 1,84 mt Scadenza contratto 30-06-2023 Valore di mercato 25 milioni di euro Richiesta prestito con diritto a 10 milioni di euro Clausola rescissoria No Nazionalità Camerun

Il giusto mix tra fisicità e qualità

Il giocatore - in uscita, inevitabilmente, dai Cottagers retrocessi in Championship - è atteso nelle prossime ore a Roma per le visite mediche e la successiva ufficializzazione. Finalista di Europa League con l'OM in coda alla stagione 2017.2018 (il trofeo venne poi alzato dall'Atletico Madrid con una vittoria per 3-0), Zambo Anguissà è perfetto nell'occupare sia la posizione di interno di metà campo a tre, sia una delle due in mediana in un modulo come il 4-2-3-1., garantendo un ottimo mix di fisicità e qualità, oltre a un'innata capacità di dribblare.

André-Frank Zambo Anguissa (Fulham 2020-2021) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Preferito a Youssuf e Brege

Nazionale camerunense, Zambo Anguissa è stato preferito dal direttore sportivo azzurro Cristiano Giustoli, che ha interrotto le altre trattative nel medesimo ruolo, dal franco-comoriano del Saint-Etienne Zaydou Youssouf al norvegese dello Sheffield United Sander Berge.

