Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato 2020-2021 Dalla Spagna, Zidane vicino al PSG: "Avviata la trattativa" 16 ORE FA

Insigne e il nodo rinnovo

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe pensato a una nuova strategia per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il patron potrebbe riformulare l'offerta aggiungendo più bonus nel contratto del capitano a una condizione: la qualificazione in Champions League. Nel frattempo il giocatore ha ricevuto una proposta faraonica (10 milioni a stagione) dal Toronto FC, club che milita nel campionato di MLS e da cui è passato Sebastian Giovinco. L'Inter, che il Napoli sfiderà domenica a San Siro, resta alla finestra.

La nostra opinione: è vero, l'accesso alla Champions assicurerebbe nuovi flussi di cassa in entrata per i partenopei, ma resta da valutare il rapporto tra club e giocatore che sembra essersi incrinato nelle ultime stagioni.

Inter, Kostic per il dopo Perisic

E' Filip Kostic l'erede designato di Ivan Perisic all'Inter. Il croato andrà infatti in scadenza nel 2022 e il club nerazzurro ha scelto l'esterno dell'Eintracht come suo successore. Spiega Tuttosport: "L’Inter, che ha seguito con interesse la trattativa tra Lazio e Kostic, ha brindato al suo fallimento, considerato che il serbo era un obiettivo nerazzurro sin dai tempi di Antonio Conte e lo è ancora di più ora, alla luce del fatto che Ivan Perisic ha già comunicato di non voler rinnovare il contratto in scadenza". L'affare si può chiudere a 10 milioni, bonus inclusi, mentre per il giocatore è sufficiente un contratto da 2.5.

La nostra opinione: la decisione di Kostic di affidarsi a Lucci, procuratore che all’Inter ha già Dzeko, Correa, Vecino e Kolarov (amico di Filip), suona come una scelta per favorire il passaggio in nerazzurro. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com ci sarebbe il totale gradimento anche da parte di Simone Inzaghi.

Filip Kostic Credit Foto Getty Images

Milan, Leao verso il rinnovo

Complice l'ennesimo infortunio di Ante Rebic in allenamento, Rafael Leao sarà costretto agli straordinari questa sera contro la Fiorentina. Il portoghese è uno degli uomini più utilizzati da Stefano Pioli in questa stagione e, secondo la Gazzetta dello Sport, sembra ormai vicina l'estensione del suo contratto con il Diavolo: ingaggio da circa 4 milioni di euro e scadenza che passerebbe dall’attuale 2024 al 2026.

La nostra opinione: il Milan ha aspettato a lungo che l'ex Lille trovasse qualità e continuità. Ora è giusto che si goda un giocatore che fa gola a tante big europee.

Non solo Leao: i 10 gol più veloci della storia

Calciomercato 2020-2021 Lucca, la Juve è in pole. Milan, Romagnoli si dimezza l'ingaggio IERI A 08:09