Hirving Lozano si allontana dal Napoli? A pochi giorni dal big match di campionato contro l'Inter, in programma domenica alle 18 al Meazza, fanno discutere le dichiarazioni dell'attaccante partenopeo, nel corso di un'intervista alla tv messicana Azteca Deportes

Mi piacerebbe andare a giocare in un club più grande

Lozano, messaggio d'addio al Napoli?

"Credo di far parte di un club molto competitivo con compagni molto forti, ed in questo è cresciuto molto. Ma la verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande - continua Lozano -. Io mi considero un giocatore molto competitivo e con obiettivi chiari, la verità è che sento di essere a un buon livello e mi piacerebbe fare questo passo. Andiamo, però, passo dopo passo, ora devo migliorare il più possibile a livello personale e calcistico e spero che possa accadere presto". Intanto nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 il Messico è stato sconfitto per 2-1 dal Canada con Lozano che ha rimediato un'ammonizione al 14' ed è stato sostituito alla fine del primo tempo.

Lozano in questa stagione

16 partite (8 da titolare) con con 3 gol e 2 assist per Hirving Lozano fino a qui in stagione con la maglia del Napoli, tra campionato ed Europa League, per un totale di 709 minuti in campo. Il messicano ha iniziato meno bene della scorsa stagione, che aveva cominciato con ben 6 gol nei primi 11 turni di campionato.

Il Canada batte il Messico (2-1) e fa festa nella neve

