Cosa fare per trattenere Koulibaly al Napoli? Per tenerlo mi incateno da qualche parte, trovatemi qualcosa e mi incateno lì

All'incontro in serata coi tifosi a Dimaro, mister Luciano Spalletti ha ribadito pubblicamente cosa pensa del centrale difensivo senegalese, da cui il tecnico toscano non vuole assolutamente prescindere. Un concetto già riferito a chiare lettere, in giornata, al patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Koulibaly non dovrà assolutamente muoversi dal Napoli, perché considerato colonna insostituibile della retroguardia.

L'agente del senegalese, tuttavia, ha in programma incontri con almeno un paio di top club europei come PSG e Manchester United. Ad ogni buon conto, proprio De Laurentiis non inizierà a trattare da una cifra inferiore ai 60 milioni di euro.

