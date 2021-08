"Cristiano Ronaldo? Resta alla Juventus, l'esclusione di Udine è una scelta condivisa". Queste le parole di Pavel Nedved ai microfoni di DAZN nel pre partita di Udinese-Juventus. Un messaggio chiaro al popolo bianconero dopo la panchina e l'esclusione dall'undici iniziale nella prima partita di campionato della Vecchia Signora.

Non bisogna cercare sensazioni dove non ce ne sono. È stata una scelta condivisa con il giocatore, è normale non essere al top. Sono scelte fatte per essere competitivi stasera. Ronaldo resta? Assolutamente sì

"Non bisogna cercare sensazioni dove non ce ne sono. È stata una scelta condivisa con il giocatore e con l'allenatore perché siamo all'inizio della stagione ed è normale che la condizione non sia al meglio. Non riguarda solo Cristiano, ma tutta la rosa. Il mister cerca di mettere in campo la miglior squadra per questa partita. Se resta? Assolutamente sì", le parole di Nedved.

Un'esclusione a sorpresa quella di Udine, dopo le parole della vigilia di Massimiliano Allegri, i cui primi spifferi sono emersi solo a due ore dall'inizio del match. Secondo Sky Sport, non è un problema fisico la ragione di questa scelta, ma alla base ci sarebbe una chiara richiesta del portoghese, voglioso di cambiare squadra nell'ultima settimana di mercato. Come riporta Fabrizio Romano, non sono arrivate offerte ufficiali alla Juventus che non avrebbe molto tempo per un'operazione di questa portata. Sullo sfondo c'è l'ipotesi PSG e la suggestione di veder giocare insieme Messi e CR7 con Mbappé alla corte di Ancelotti al Real Madrid.

Il problema è il tempo per muovere pedine del genere e comunque la Juventus, per bocca del suo dirigente, rassicura tutti sul futuro di Cristiano Ronaldo: "Resta". Fino a prova contraria.

Allegri: "Ronaldo mi ha detto che resta, così la chiariamo"

