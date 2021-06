Koeman sulla panchina del Barcellona ha scatenato una serie di trattative con giocatori olandesi, fedelissimi dello stesso Koeman. Dopo aver mancato l'assalto a Wijnaldum, Memphis Depay, arrivato a parametro zero dopo le 4 stagioni e mezzo vissute al Lione. L'ex Manchester United ha firmato un contratto biennale con i blaugrana, con una clausola rescissoria di 500 milioni di euro. La permanenza di Ronaldsulla panchina delha scatenato una serie di trattative con giocatori olandesi, fedelissimi dello stesso Koeman. Dopo aver mancato l'assalto a Wijnaldum, volato invece al PSG , il Barça è riuscito ad assicurarsi, arrivato a parametro zero dopo le 4 stagioni e mezzo vissute al Lione. L'ex Manchester United ha firmato un contratto biennale con i blaugrana, con una clausola rescissoria di

Juventus che l'Inter. I bianconeri hanno sì ufficializzato Cristiano Ronaldo potrebbe partire, mentre i nerazzurri valutano già un profilo vicino alle caratteristiche di Lautaro Martinez che sembra in uscita. Niente da fare per le squadre italiane che si erano interessate a Depay. Ci avevano fatto un pensierino, essendo un parametro zero, sia lache l'. I bianconeri hanno sì ufficializzato la permanenza di Morata , mapotrebbe partire, mentre i nerazzurri valutano già un profilo vicino alle caratteristiche diche sembra in uscita.

Non è l'ultimo nome olandese sul taccuino del Barcellona. Koeman ha infatti chiesto anche il centrocampista Donny van de Beek che non ha avuto grande fortuna col Manchester United nell'ultima stagione. Sull'ex Ajax c'è anche l'Inter che ha pensato al classe '97 per sostituire Erikesen. I nerazzurri, però, l'hanno richiesto solo in prestito.

