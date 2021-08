Mbappé non arriva più? Prima della mezzanotte mai dire mai, ma questa è la sensazione dopo la richiesta del PSG di avere Real Madrid si è preoccupato di chiudere un colpo in prospettiva per il centrocampo, ufficializzando l'arrivo di Camavinga dal Rennes. Inseguito già nel corso della passata estate, il Real ha chiuso in poche ore - questa volta - l'operazione versando 31 milioni per il classe 2002. non arriva più? Prima della mezzanotte, ma questa è la sensazione dopo la richiesta deldi avere 200 milioni per lasciar partire il classe '98 . Ecco che ilsi è preoccupato di chiudere un colpo in prospettiva per il centrocampo, ufficializzando l'arrivo didal Rennes. Inseguito già nel corso della passata estate, il Real ha chiuso in poche ore - questa volta - l'operazione versandoper il classe 2002.

Il PSG voleva disturbare il Real

Battuta proprio la concorrenza del PSG che sembrava volesse effettuare un'operazione di disturbo. Camavinga faceva gola, ma non c'era più budget per questa sessione di mercato. Ma l'idea era quello di interessarsi al giocatore del Rennes, per far alzare il prezzo fino ad oltre 50 milioni, come riferito da Canal+. Questa l'idea di Leonardo per “disturbare” il Real Madrid, ma il club bretone aveva un accordo verbale già trovato l'estate scorsa e, alla fine, Camavinga è andato effettivamente agli spagnoli per i 31 milioni pattuiti inizialmente.

