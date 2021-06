Çalhanoglu all'Messi rinnova Sergio Ramos e non ci siamo tanto lontani. L'ormai ex capitano del Real Madrid, che qualche giorno fa COPE, però, avrebbe già trovato la sua nuova casa. Sergio Ramos avrebbe infatti comunicato ai suoi ex compagni che potrebbero ritrovarlo nella prossima stagione, nel caso dovessero giocare contro il PSG. Leonardo ha accettato la richiesta dell'andaluso che firmerà un contratto di tre anni a 15 milioni a stagione più bonus. Il mercato comincia a ribollire.all' Inter prima rinnova col Barça poi . Sotto a chi tocca. Il prossimo potrebbe esseree non ci siamo tanto lontani. L'ormai ex capitano del Real Madrid, che qualche giorno fa ha detto addio in conferenza stampa , cerca squadra... Secondo, però, avrebbe già trovato la sua nuova casa. Sergio Ramos avrebbe infatti comunicato ai suoi ex compagni che potrebbero ritrovarlo nella prossima stagione, nel caso dovessero giocare contro il PSG.ha accettato la richiesta dell'andaluso che firmerà un contratto di tre anni apiù bonus.

Decadono così le voci che avrebbero voluto Sergio Ramos accostato anche a club italiani. Dalla chiacchierata con Paolo Maldini per vestire la maglia del Milan, a Mourinho che voleva portarlo alla Roma. Per questioni di ingaggio e di ambizioni, però, i due club che si sono mossi sul centrale difensivo sono stati PSG e Manchester City e Sergio Ramos ha preferito andare in Ligue 1. Parigini che vogliono trattare con il Real Madrid anche per Varane, che ha appena deciso di non rinnovare con gli spagnoli (il centrale difensivo ha un contratto fino al 2022).

Sergio Ramos in lacrime nel momento dell'addio al Real Madrid

