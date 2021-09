David Luiz trova una nuova squadra. Lo storico centrale difensivo di Chelsea e Arsenal, rimasto senza squadra dopo la parentesi con i gunners, cercava una nuova sistemazione. Si era parlato addirittura della Salernitana che si era interessata a lui, considerando che fosse un parametro zero. Troppo alto però il suo ingaggio, soprattutto dopo che la squadra campana avesse già messo trova una nuova squadra. Lo storico centrale difensivo di, rimasto senza squadra dopo la parentesi con i, cercava una nuova sistemazione. Si era parlato addirittura dellache si era interessata a lui, considerando che fosse un parametro zero. Troppo alto però il suo ingaggio, soprattutto dopo che la squadra campana avesse già messo sotto contratto un certo Ribéry

Non c'è voluto molto, però, per trovare una squadra e David Luiz ha appena firmato con il Flamengo. Ritorno in Brasile quindi per il centrale classe '87 che era partito, per raggiungere il Benfica, nel lontano 2007. Dopo anni di alti e bassi in Europa, ecco dunque il rientro di David Luiz che può comunque dire di aver vinto in carriera una Champions League (2012) e due Europa League (2013 e 2019), tutte con la maglia del Chelsea. Ha conquistato anche un campionato inglese (sempre col Chelsea), un campionato portoghese (con il Benfica) e due campionati francesi col PSG.

Ha firmato un contratto di un anno e mezzo col Flamengo: sarà rossonero fino a dicembre 2022.

