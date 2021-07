Roma-Alessandro Florenzi, è davvero finita. Ma José Mourinho non c'entra. Anzi, lo Special One vorrebbe tenere il laterale appena rientrato dal prestito al PSG: lo considera una valida alternativa sulla destra a Rick Karsdorp e chiave per correre ai ripari anche sulla fascia sinistra , dove i giallorossi si preparano ad accogliare l'uruguaiano Matias Viña dal Palmeiras.

La chiamata (vana) di Mourinho

Il tecnico lusitano lo ha convocato per il ritiro della Roma in Algarve e lo ha pure chiamato per comunicargli la sua volontà di considerarlo eccome in organico. Ma Florenzi ha risposto "picche": terminati gli ultimi giorni di vacanza dopo la trionfale missione dell'Italia a Euro 2020, non partirà per il Portogallo. Il fatto è che lo stesso Florenzi è a conoscenza dei programmi che ha per lui la società. Che vuole venderlo, ricavandoci una buona plusvalenza: la società capitolina era convinta di farla - la plusvalenza - col PSG, che però non ha esercitato il diritto di riscatto fissato sui 9 milioni.

Angers-PSG, Ligue 1 2020-2021: Alessandro Florenzi (PSG) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

In Italia poche offerte. All'estero c'è il Siviglia

Di contro, Florenzi vorrebbe trovare una sistemazione che gli permetta di giocare continuità per restare nel giro azzurro del commissario tecnico Roberto Mancino e volare al Mondiale del Qatar: l'Inter era una pista viva, ma non più dopo l'addio di Antonio Conte. In Italia non si muove molto altro, tranne un tiepido interessamento dell'Atalanta. Solo estero, con il Siviglia del ds Monchi, che ha avuto modo di conoscerlo bene nella sua parentesi romanista.

Alessandro Florenzi, Euro 2020, dopo la vittoria del trofeo (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Niente ritiro in Portogallo, in attesa di offerte

La Roma vuole vendere Florenzi anche in ottica di contenimento dei costi: lo stipendio del laterale ammonta a 3 milioni di euro che con i bonus possono arrivare fino a 4. La sensazione è che qualcosa sbloccarsi, sì, ma solo nei "proverbiali" ultimi giorni di mercato.

