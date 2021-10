Fabio Paratici al Festival dello sport di Trento, e non sono mancate le parole sulla sua ex Juventus e sul momento che sta passando in campionato. Ora Paratici è un dirigente del Tottenham e ha smentito tutte le possibili trattative per Vlahovic (Skriniar o Brozovic (Kane durante la sessione di mercato. C'era ancheal Festival dello sport di Trento, e non sono mancate le parole sulla sua exe sul momento che sta passando in campionato. Ora Paratici è un dirigente dele ha smentito tutte le possibili trattative per che lascerà comunque la Fiorentina ), che sta trattando il rinnovo con l'Inter ). Non sono mancati anche dei commenti sul caso Donnarumma-Milan e su quanto accaduto condurante la sessione di mercato.

Come vede la lotta del campionato?

La Serie A da Londra la vedo senza magone come quando lavoravo nella Juventus. È sempre un campionato molto interessante e molto difficile. Siamo all’inizio e le posizioni si delineeranno verso novembre, dicembre. Adesso è tutto un po’ prematuro per giudicare. La Juve è un grande club con grandi dirigenti e un grande allenatore, ha un grande DNA e non muore mai. Ha tutto per tornare dove merita

Cosa è successo con Kane?

Harry Kane ama il Tottenham. Abbiamo deciso di tenere Harry la scorsa estate per iniziare la ricostruzione e siamo contenti della nostra scelta. Non c'è bisogno di nuove chiacchiere con Kane. Sa come condividere il senso di appartenenza

Piacciono Skriniar e Brozovic dell'Inter?

Non c’è stato nemmeno un sondaggio, sono giocatore dell’Inter e non sono d’attualità per noi

E Vlahovic?

Il profilo del serbo piace a tanti, ma per ora non rientra nei piani del Tottenham

Un parere sul caso Milan-Donnarumma

Bisogna essere dentro le situazioni, penso che il Milan abbia fatto il possibile per trattenerlo. Ma alla fine c’è un calciatore che sceglie e firma. Un calciatore può anche pensare di fare esperienze differenti, c’è un agente che gli consiglia e c’è un aspetto anche economico. In generale trovo sbagliato ‘disprezzare’ l’acquisto a parametro zero. Ti può capitare di perdere un calciatore a zero, ma anche di prenderne uno a zero costi

Ma è vero che Donnarumma poteva venire alla Juve?

Com’è andata? In una situazione come la sua, la destinazione la sceglie il giocatore

E Haaland?

Haaland poteva venire da noi ai tempi del Molde, ma lui ha scelto il Salisburgo e poi il Borussia Dortmund, dove avrebbe avuto da subito più spazio. E sì, a proposito di giocatori del Dortmund, è vero che Bellingham è rimasto una settimana alla Continassa, prima di scegliere la Germania. Icardi invece non è mai stato davvero vicino alla Juventus. Abbiamo sempre avuto grandi giocatori in quella posizione

