Pastore dice addio alla Roma, ora è ufficiale

Subito messo fuori rosa da Mourinho, Pastore era uno degli esuberi della Roma. Considerando che nessuno si era interessato all'argentino, il club giallorosso ha tentato la via della risoluzione del contratto che il classe '89 ha accettato. Un vero flop per la Roma che nel 2018 lo pagò 24,7 milioni dal PSG.

Secondo noi: Già nel 2018 era l'ultima spiaggia per Pastore. Tra infortuni e “poca voglia”, il trequartista argentino non ha mai brillato. Mossa giusta della Roma che non è riuscita a monetizzare questa uscita, ma risparmia due anni di contratto per un giocatore quasi mai visto in campo.

È Koopmeiners il nuovo arrivo dell'Atalanta

Gasperini ha il suo nuovo mediano, con l'Atalanta che ufficializza l'acquisto di Koopmeiners dall'AZ. Il 23enne, già capitano della squadra di Alkmaar, arriva per 12 milioni più 2 di bonus: ha firmato un contratto di 4 anni a 800 mila euro a stagione più bonus.

Secondo noi: L'Atalanta non sbaglia quasi mai un colpo a sorpresa come quelli alla Koopmeiners. 23 anni, ma già con una buona esperienza nel campionato olandese, tanto da essere capitano dell'AZ, non una squadra qualunque. Una scommessa per gli orobici che vogliono stupire ancora.

Amrabat accontenta Juric? È lui il nuovo centrocampista del Toro

Dopo le lamentele in conferenza stampa, il Torino prova ad accontentare Juric. Il ds Vagnati, infatti, ha battuto la concorrenza della Sampdoria per arrivare al centrocampista Amrabat, in uscita dalla Fiorentina. Il marocchino è proprio un pupillo di Juric, quasi sempre utilizzato in mediana ai tempi del Verona.

Secondo noi: Al netto delle lamentele di Juric, Amrabat sarebbe un bel colpo per il Toro. Alla Fiorentina non ha mai sfondato, anche se con i continui cambi di allenatore hanno reso tutto più difficile, ma il Torino potrebbe essere la giusta dimensione per il classe '96. Poi i granata hanno un disperato bisogno di qualità a centrocampo...

Scuffet se na va a Cipro: Italia addio

Una sola presenza nel passato campionato e un altro prestito in vista. Alla fine Scuffet ha chiesto la cessione definitiva all'Udinese, in qualsiasi squadra, dopo aver già girato Como, Kasimpasa e Spezia in prestito. Il portiere classe '96 è stato accontentato e il club friulano l'ha ceduto a titolo definitivo ai ciprioti dell'Apoel Nicosia.

Secondo noi: Brutta fine per Scuffet. Uno che al debutto rifiutò l'Atlético Madrid per studiare e che veniva considerato il nuovo Buffon (come tanti altri portieri). Le premesse non sono state rispettate e Scuffet è finito ora a Cipro. Non la soluzione migliore, ma il portiere voleva assolutamente lasciare l'Udinese per tentare la sua strada altrove.

Bellanova torna in Italia: prestito al Cagliari

Il girovago Bellanova trova una nuova squadra. Dopo i prestiti all'Atalanta e al Pescara, il Bordeaux lo gira per un anno al Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Secondo noi: Il Bordeaux è messo malissimo e non può pensare al futuro di Bellanova. Grande occasione per il classe 2000 che, dopo aver giocato in B con il Pescara, ha la chance di poter giocare in Serie A con il Cagliari di Semplici. Un buon modo per rilanciarsi e trovare così una squadra di A per la prossima stagione.

