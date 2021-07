L'estremo difensore spagnolo vola in Francia in prestito per un anno, con i transalpini che avranno la possibilità di riscattarlo in maniera definitiva nella prossima sessione estiva di calciomercato. La notizia era nell'aria da giorni ed oggi è giunta la tanto attesa ufficialità: Pau Lopez diventerà un giocatore del Marsiglia dal 17 luglio., con i transalpini che avranno la possibilità di riscattarlo in maniera definitiva nella prossima sessione estiva di calciomercato.

spalanca le porte all'acquisto di Rui Patricio, designato da Josè Mourinho come erede ideale al delicato ruolo di portiere giallorosso. Oltre al portoghese, Trasferimento che, di fatto,, designato da Josè Mourinho come erede ideale al delicato ruolo di portiere giallorosso. Oltre al portoghese, occhi puntati sul baby talento Fuzato , titolare nel finale dello scorso Campionato e autore di prestazioni autorevoli, seppur in partite prive di motivazioni particolari per i giallorossi.

Pau Lopez Credit Foto Getty Images

Per Pau Lopez si chiude un'avventura nella Capitale che ha evidentemente deluso le attese dello spagnolo, giunto come erede di Alisson e Szczesny e terminato a far panchina al 38enne Antonio Mirante nella scorsa stagione. Cinquantatrè le presenze da titolare con i giallorossi, per un totale di settantaquattro gol totali subiti in tutte le competizioni disputate.

