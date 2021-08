Un affare a suo modo storico, una cosa che non si vede da 40 anni almeno. Pedro, tesserato della Roma e messo fuorirosa dal neoallenatore José Mourinho, è il nuovo rinforzo della Lazio di Maurizio Sarri. Il 34enne esterno d'attacco iberico si è accordato con il club biancoceleste, dal quale percepirà la stessa cifra (circa 3 milioni) che gli garantiva il contratto con la Roma. Il club giallorosso lo lascia andare senza alcun indennizzo, per i Friedkin è comunque un affare che fa risparmiare dei soldi. L’ex attaccante del Chelsea sarebbe infatti costato alla Roma oltre 8 milioni lordi per le prossime due stagioni. Per la Roma, tra l’altro, era fondamentale che il giocatore si accasasse in Serie A. Perché in caso di trasferimento all’estero il club avrebbe dovuto versare al Fisco italiano 2 milioni, avendo un anno fa per il tesseramento dello spagnolo sfruttato il Decreto Crescita, che le consentì un taglio sull’Irpef.

Un pupillo per Sarri

Maurizio Sarri, a poco più di 10 giorni dalla fine di una campagna acquisti condizionata dell'indicatore di liquidità in negativo, abbraccia il suo primo rinforzo: un esterno d’attacco duttile e che può ricoprire tutti i ruoli del tridente (anche all’occorrenza agire da falso 9) e che conosce a menadito i dettami del calcio del Comandante”. Sarri e Pedro nel Chelsea hanno vinto insieme un’Europa League e Pedro è stato un elemento quasi imprescindibile nel 4-3-3 del tecnico toscano raccogliendo oltre 50 gettoni, realizzando 13 gol e andando a segno anche nella finale di Europa League vinta 4-1 dai Blues contro l’Arsenal.

Maurizio Sarri alza l'Europa League vinta col Chelsea Credit Foto Getty Images

Perché è un affare storico: 4° giocatore a passare direttamente da un club all’altro della Capitale

Il passaggio di Pedro in biancoceleste desta scalpore perché non si vedeva uno scambio fra i due club della Capitale addirittura dal 1981, quando Carlo Perrone si trasferì dalla Lazio alla Roma. Prima di Pedro e Perrone, gli altri due calciatori trasferitesi da una sponda all’altra del Tevere furono il campione del mondo Attilio Ferraris che negli anni '30 "saltò" dalla parte giallorossa a quella biancoceleste e la mezzala svedese Arne Selmosson che nell’estate del 1958 si trasferì dalla Lazio alla Roma, facendo scatenare l’ira dei tifosi biancocelesti.

