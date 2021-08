Per il passaggio di Pietro Pellegri dal Monaco al Milan manca veramente poco. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, le parti hanno trovato un accordo sul modello del prestito oneroso di un milione con diritto di riscatto fissato sui 6/7 milioni di euro. Il diritto si trasformerebbe in obbligo con il verificarsi di determinate condizioni.

Per procedere con la parte burocratica del prestito, Pellegri dovrà rinnovare di un altro anno col club monegasco: il suo contratto infatti, scade nel giugno 2022. Il classe 2001 è atteso a Milano questo weekend o al massimo lunedì per le visite mediche.

Pellegri-Milan: così è possibile ripartire

Pellegri diventa così la terza punta di peso nell'arsenale di Stefano Pioli, e competerà per un po' di spazio alle spalle di Ibrahimovic e Giroud. Il suo ritorno in Italia potrebbe rivelarsi propedeutico, dopo la lunga trafila di infortuni che hanno arenato poco a poco la sua carriera in Ligue 1. Con il Monaco Pellegri ha collezionato solo 23 presenze in tre anni, con due gol a referto. Fino al 2021, l'ex Genoa ha condiviso il record di più giovane esordiente in Serie A con Amedeo Amadei.

