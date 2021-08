Donnarumma, Hakimi, Ramos, Wijnaldum e ora anche Lionel Messi . Il club francese ha rinforzato una squadra già fortissima con campioni eccezionali, senza badare a spese. Ma come è possibile tutto ciò? Non esiste più un freno? In realtà tutto è permesso da un vuoto normativo dopo l’abolizione del fairplay finanziario.

Il PSG non dà adito a polemiche e sta già contando i guadagni. Le cifre parlano già di oltre 900 mila maglie vendute con la “30” di Messi per un incasso complessivo che si aggira sui 120 milioni di euro. In realtà queste notizie non bastano a togliere il focus da quello che è successo nelle ultime settimane a Parigi. La società di Nasser Al-Khelaifi ha messo a segno una serie di colpi portentosi, tra presunti parametri zero e ingaggi faraonici, mettendo a disposizione del tecnico Pochettino un super team di all-stars.

Calcio Messi, addio Barcellona: la Top 10 dei calciatori più fedeli 11/08/2021 A 10:27

Una campagna di calciomercato estiva che non avevamo mai visto prima e che ha sorpreso e destabilizzato tutto il sistema calcistico planetario. Ma come è possibile una cosa del genere? Ma come può un club sostenere quei costi? Perché il Barcellona non ha resistito? E perché la UEFA non commenta in nessun modo una simile compravendita di top player?

L’estate folle del PSG

67 giocatori sotto contratto e un monte ingaggi annuale stimato in circa 245 milioni di euro, in poche settimane ha acquisito le prestazioni di cinque giocatori di livello mondiale, compreso il più ambito di tutti, Lionel Messi. Gianluigi Donnarumma a Parigi Sergio Ramos, è stato ingaggiato fino al 2023 e in questi due anni riceverà circa 15 milioni di euro a stagione. Per Achraf Hakimi (più 11 di eventuali bonus) e darà al giocatore 8 milioni a stagione fino al 2026. L’olandese Georginio Wijnaldum ne riceverà circa 10 all’anno, mentre l’ultimo acquisto, il fuoriclasse argentino nato a Rosario, secondo la stampa francese riceverà 25 milioni di euro come bonus iniziale e 35 milioni a stagione fino al 2023. Siamo oltre ogni limite mai raggiunto. Nessun club nella storia si era spinto a tanto. Andiamo con ordine. Il Paris Saint-Germain, squadra che già contavae un monte ingaggi annuale stimato in circa, in poche settimane ha acquisito le prestazioni di cinque giocatori di livello mondiale, compreso il più ambito di tutti, Lionel Messi. Gianluigi Donnarumma a Parigi riceverà circa 12 milioni di euro all’anno , l’ex capitano del Real Madrid,, è stato ingaggiato fino al 2023 e in questi due anni riceverà circa 15 milioni di euro a stagione. Per il PSG pagherà all’Inter 60 milioni di euro (più 11 di eventuali bonus) e darà al giocatore 8 milioni a stagione fino al 2026. L’olandesene riceverà circa 10 all’anno, mentre l’ultimo acquisto, il fuoriclasse argentino nato a Rosario, secondo la stampa francese riceverà 25 milioni di euro come bonus iniziale e 35 milioni a stagione fino al 2023. Siamo oltre ogni limite mai raggiunto. Nessun club nella storia si era spinto a tanto.

"Messi! Messi! Messi", il coro dei giornalisti alla presentazione

Barcellona: una gestione scellerata alla base dell'addio di Messi

Prima di addentrarci nell’analisi del mercato dei parigini, è bene fare un passo indietro per comprendere cosa ha portato alla separazione Messi e il Barcellona. Innanzitutto il club catalano arriva da diversi anni di gestione economica quantomeno discutibile. Una serie di acquisti onerosi poco azzeccati: Paco Alcacer (30 milioni), Andre Gomes (35m), Umtiti (25m), Digne (16,5) Arda Turan (34m), Dembele (105m), Paulinho (40m), Semedo (35m) Delofeu (ricomprato dall'Everton a 12m), Vidal (18m), Malcom (40m), Lenglet (36m), Arthur (31m), Coutinho (120m), Junior Firpo (18m), Griezmann (120m), Dejong (75m), Neto (26m), Trincao (31m), Braithwaite (18m), Pjanic (valutato 60m nello scambio con Arthur). Tutti con ingaggi folli, visto che Griezmann guadagna 36 milioni all'anno, Coutinho 24, Pjanic 16, Umiti e Dembele 13 a testa. Messi ne riceveva circa 60 a stagione dai blaugrana.

Barça, addio Messi: il poster della Pulce tolto dal Camp Nou

Messi non poteva restare al Barcellona per motivi economici?

ostacoli finanziari e strutturali”, con riferimento alle norme della Liga, intendendo da 656 milioni a 347. In queste ore in tanti hanno tentato di spiegare che Lionel Messi, dunque, anche riducendosi di oltre la metà l’ingaggio non avrebbe potuto rimanere in terra catalana. Vero? Non proprio o meglio bisogna spiegare meglio ciò che è accaduto. Il Barcellona ha parlato di “”, con riferimento alle norme della Liga, intendendo il “tetto salariale” del massimo campionato spagnolo , o più tecnicamente il “limite di costo della rosa sportiva” (Limite de coste de plantilla deportiva). Un limite di spesa che ogni club propone e giustifica, nel rispetto del budget a disposizione, lasciando all’Autorità di convalida della Liga il compito di approvare la soglia proposta. Qualora questo limite non fosse considerato adeguato, la stessa Autorità può chiedere di rettificare la cifra fino ad ottenere un importo che garantisca la stabilità finanziaria del club. Per il Barcellona, a causa del disastro pandemico, questo limite è passato

Un calo che non avrebbe permesso un rinnovo a Messi, considerando però gli arrivi già ufficializzati di calciatori come Aguero e Depay, operazioni portate a termine a zero ma con esborsi importanti in termini di ingaggi. E quindi? Dunque la sensazione che rimane (ma non lo sapremo mai) è che Messi fosse già promesso sposo al PSG, altrimenti le operazioni Aguero e Depay non sarebbero state effettuate e sarebbe stato tenuto spazio salariale per il fuoriclasse argentino.

Laporta: "Siamo grati a Messi, ma il Barça è più importante"

Dunque Messi a Parigi: tutto regolare?

Chiarita la questione blaugrana, probabilmente soltanto due club avrebbero potuto in questo momento “permettersi” un ingaggio esagerato come quello richiesto da Messi. Il Manchester City e il PSG, guardacaso le due società gestite da sceicchi con fondi illimitati. Il club francese può contare su una vastissima disponibilità economica. Nel 2017 gli asset della Qatar Investment Authority, quella cui fa riferimento il presidente del PSG, venivano stimati in 320 miliardi di dollari; nel 2021 le stime hanno superato i 500 miliardi. Al valore del fondo vanno aggiunte le caratteristiche che lo rendono particolarmente attivo: a differenza di paesi socialmente più complessi come Cina, Norvegia, Singapore, il Qatar è un paese minuscolo con neanche 3 milioni di abitanti e sostanzialmente una sola famiglia al comando. Quindi fondamentalmente la disponibilità economica del PSG è illimitata e non ci sono motivi che inducano Nasser Al-Khelaifi a non spendere.

Leo Messi insieme a Nasser Al Khelaifi nella conferenza stampa, PSG, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il vuoto normativo del FPF, con la UEFA spettatrice

La pandemia è stata con-causa dell’alleggerimento delle norme finanziarie che la UEFA ha introdotto come sostegno ai club, permettendo di fatto a società come il PSG di spendere liberamente. Dall’anno scorso i club possono infatti registrare bilanci in perdita oltre ai limiti prestabiliti di 30 milioni di euro e i gruppi proprietari possono coprire le perdite di tasca propria. Inoltre il Fair play finanziario è in una fase di stand-by o meglio “revisione” che di fatto sta creando un vuoto normativo. In tanti sottolineano inoltre che dopo il tentativo fallito di fondare la Super Lega, Al-Khelaifi è oggi uno dei più stretti alleati dell’attuale presidente della UEFA Aleksander Čeferin.

Sicuramente una casualità. Senza dimenticare che già nel 2017, quando il FPF esisteva ed era in vigore, un’indagine dell’UEFA sul PSG, che aveva acquistato Neymar e Mbappé per un esborso totale di 400 milioni di euro, era finita di fatto a “tarallucci e vino”. I bilanci erano stati sistemati e gonfiati con sponsorizzazioni molto discutibili, ma ritenute consone e congrue, in linea con il sistema di regole generale.

Sguardo fisso a Qatar 2022, con Messi e Neymar superstar

Nella forma oltre che nella sostanza, è bene chiarire che oggi il Fair Play Finanziario, per come lo abbiamo conosciuto fino all’epoca pre-Covid, e che comunque con i suoi pregi e i suoi difetti aveva impedito alle squadre “qatariote” di accaparrarsi ogni anno tutti i migliori giocatori disponibili, di fatto non esiste più. Il Paris Saint-Germain ha semplicemente sguazzato in questa estate priva di norme certe e di controlli scrupolosi, e rischierà sanzioni solo se in futuro il suo patrimonio netto risulterà negativo, ovvero – come si è letto su Sole24Ore, Gazzetta dello Sport e Calcio e Finanza – “se eventuali passivi di bilancio dovuti a spese non finanziate dai ricavi non verranno immediatamente coperti dalla proprietà con aumenti di capitale”. Praticamente impossibile, visto che con le sponsorizzazioni “amiche” il PSG non rischia minimamente di vedere intaccati i propri ricavi.

Tifosi del PSG in fila nello store per assicurarsi la maglia di Leo Messi Credit Foto Getty Images

Il quadro si completa considerando ciò che ci aspetta nell’inverno del 2022. E cioè l’atteso Mondiale in Qatar, con Lionel Messi (Argentina) e Neymar (Brasile) stelle più acclamate. Due volti commerciali, due simboli dell’investimento nello sport del paese arabo insieme al PSG, che è di proprietà del fondo sovrano nazionale qatariota, uno dei più ricchi al mondo.

Messi si presenta: "Addio al Barça difficile, ma ora sono felice"

Calciomercato 2020-2021 PSG, ecco Messi: "Qui per vincere". Al-Khelaifi: "Mbappé resta" 11/08/2021 A 09:32