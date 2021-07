Pierluigi Gollini è ufficialmente il nuovo portiere del Tottenham: lo ha annunciato il club inglese con la consueta, massiccia, campagna social. La formula: prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze (20 stagionali, tra campionato e coppe). La cifra per l'acquisto a titolo definitivo al termine della stagione è fissata a 15 milioni di euro.

Il comunicato Spurs

"Siamo lieti di annunciare la firma del portiere Gianluigi Gollini dall'Atalanta in prestito per una stagione, con un'opzione per rendere permanente il trasferimento. L'accordo è soggetto ad autorizzazione internazionale".

Porte scorrevoli in casa Atalanta, dunque: il numero della nuova stagione sarà infatti Juan Musso (arrivato a Bergamo per una cifra complessiva attorno ai 20 milioni), mentre il 26enne bolognese Gollini lascia il club orobico dopo le tante soddisfazioni (inframezzate da qualche guaio fisico) degli ultimi anni. Cinque le stagioni in nerazzurro per il portiere italiano che già cinque anni fa aveva "assaggiato" il calcio inglese grazie all'esperienza con l'Aston Villa in Championship (Serie B inglese).

