La pesantissima sconfitta per 3-0 contro il Benfica ha fatto scattare l'allarme rosso che più rosso non si può in casa Barcellona. Se il ko al debutto in Champions League col Bayern Monaco si poteva mettere in preventivo, un crollo come quello di Lisbona è angosciante per un club che, improvvisamente, si ritrova piccolo piccolo in Europa e vede fortemente a rischio la qualificazione agli ottavi di finale, traguardo minimo per il blasone e la storia dei blaugrana. Inevitabile quindi che, a fronte di questi risultati, le voci di un imminente esonero di Ronald Koeman si facciano sempre più insistenti. E tra i candidati a sostituire l'olandese in panchina spunta anche il nome di un allenatore italiano: Andrea Pirlo . L'ex tecnico della Juventus, rimasto senza squadra dopo una turbolenta stagione in bianconero, può essere il nome giusto per il Barcellona? Cerchiamo di capirlo ricordando, innanzitutto, il suo lavoro dello scorso anno.

Pirlo e la Juve: due flop e 2 trofei

Calciomercato 2020-2021 L'incubo Barça secondo la stampa spagnola: Koeman all'addio? 8 ORE FA

Promosso in prima squadra da Andrea Agnelli in fretta e furia per prendere il posto di Maurizio Sarri nell'estate 2020, Pirlo ha chiuso la sua prima stagione da allenatore professionista con un bilancio in chiaroscuro. Positivo se si considera il suo curriculum fino a quel momento immacolato, negativo se raffrontato alle aspettative della Juventus che infatti la scorsa estate non l'ha riconfermato richiamando il più esperto Allegri. Chiuso il campionato con un 4° posto acciuffato solo all'ultimo minuto dell'ultima giornata, Pirlo può comunque vantare due trofei nella sua bacheca personale (Supercoppa Italiana e Coppa Italia). Disastrosa la campagna europea con l'eliminazione agli ottavi per mano del Porto, anche se proprio in Champions Pirlo si era tolto una delle soddisfazioni più belle della sua annata in bianconero, il 3-0 al Camp Nou proprio contro il Barcellona di Koeman nella fase a gironi. E qui torniamo in Catalogna.

Andrea Pirlo mostra sorridente la Coppa Italia vinta con la Juventus nella stagione 2020-21 Credit Foto Getty Images

Pirlo al Barcellona: perché sì

Senza dubbio la breve esperienza juventina ha lasciato in Pirlo un desiderio forte: quello della rivalsa. Chiamato a guidare una corazzata come quella bianconera nonostante non avesse collezionato nemmeno una presenza in panchina, l'ex centrocampista non si aspettava di essere liquidato così in fretta . Il Barcellona rappresenterebbe quindi una seconda chance, un'altra clamorosa occasione di dimostrare di poter allenare ai massimi livelli. Esistono poi aspetti tattici intriganti: durante la sua esperienza in bianconero, Pirlo ha variato più volte schema tattico (vuoi per necessità o per trovare una quadra) con un eclettismo che - almeno sulla carta - sembra sposarsi bene con la rosa attuale del Barcellona. Lo testimonia il fatto che Koeman in questo avvio di stagione ha sperimentato almeno 4 moduli diversi, dal 4-3-3 al 3-5-2, dal 4-3-1-2 al 3-4-1-2. Infine, particolare non trascurabile, il luminoso passato da calciatore consentirebbe a Pirlo di disporre di un credito non di poco conto all'interno dello spogliatoio. E a Barcellona, con una squadra non costruita da lui, nessuno gli chiederebbe la luna.

Andrea Pirlo e Ronald Koeman durante Barcellona-Juventus - Champions League 2020-21 Credit Foto Imago

Pirlo al Barcellona: perché no

La panchina del Barça fa gola a tutti, ma è indubbio che questo non è proprio il momento migliore per sedercisi sopra. Il club vive una fase di profonda crisi economica, è reduce da un'estate in cui ha letteralmente smantellato l'organico ( da Messi a Griezmann , solo per citare le partenze più clamorose), non dispone di fuoriclasse in grado di decidere le partite da soli e vive la tipica parabola discendente di fine impero. Per tutti questi motivi, la chiamata del Barcellona rappresenterebbe una fantastica opportunità ma, allo stesso tempo, un pericolo per un tecnico giovane come Pirlo. In caso di fallimento, nonostante le mille attenuanti spiegate poche righe sopra, il rischio di bruciarsi definitivamente sarebbe elevato.

Koeman: "Se perdo me ne vado? Il mercato lo lascio a voi"

Champions League Altra disfatta Barça: 3-0 anche dal Benfica! 20 ORE FA