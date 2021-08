Nonostante le ultime voci sull'Inter, Miralem Pjanic resta molto più vicino a un ritorno alla Juventus. Non a caso dalla Spagna parlano di un incontro imminente, previsto lunedì o martedì, tra l'agente del giocatore Ramadani e il ds bianconero Cherubini: il Mundo Deportivo è ottimista sulla buona riuscita dell'affare. Dopotutto il Barcellona vuole cederlo e il centrocampista vuole riabbracciare Allegri, anche se serve una cessione: spunta il nome di Ramsey.

Dopo il trofeo Berlusconi, Allegri aveva speso parole importanti per il gallese ma sia Pjanic che Locatelli restano fortemente in orbita Juve: il bosniaco è disposto a ridursi l'ingaggio pur di tornare, il Barça aveva addirittura fatto trapelare l'idea di poterlo lasciare andare via gratis. L'incontro Ramadani-Cherubini segue quello del 18 luglio, quando si era iniziato a parlare della possibilità del ritorno di Pjanic alla Juve: ora si andrà invece molto più in profondità, per porre le basi dell'affare vero e proprio.