Juventus per decidere il da farsi per Pjanic. Ha partecipato alla riunione anche l'agente del giocatore Fali Ramadani, che ha confermato la disponibilità del Barcellona a pagare 4,25 milioni per il bosniaco, ma resta un'operazione "troppo costosa" per il club bianconero. Nel pomeriggio c'è stato un summit in casaper decidere il da farsi per. Ha partecipato alla riunione anche l'agente del giocatore, che ha confermato la disponibilità dela pagare metà dell'ingaggio per la prima stagione . Invece di versare gli 8,5 milioni previsti dal contratto, la Juventus pagherebbe “solo”per il bosniaco, ma resta un'operazione "troppo costosa" per il club bianconero.

Il Barcellona lo "regala", ma costa troppo l'ingaggio

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

E dire che lo stesso Barcellona era venuto incontro alla Juventus quasi regalando il classe '90: si sarebbe dovuto pagare solo un indennizzo per lasciarlo partire, contrariamente ai 60 milioni di valutazione messa a bilancio nella scorsa stagione dal club catalano. Per la Juve, però, Pjanic prende troppo. O l'ex Roma abbasserà le sue pretese a livello di ingaggio, o rischia di saltare tutto. Verrà fatto un ultimo tentativo nella giornata di martedì.

Pjanic: "Voglio tornare"

In serata è proprio il giocatore ad uscire allo scoperto. Posta una sua foto su instagram in bianco e nero (sarà un indizio) e poi risponde all'account curvasudjuventus1987 che aveva posto la domanda “Miralem torni?”.

Emblematica la risposta di Pjanic: “Vorrei tanto, ma non so se si fa”. Con la volontà del bosniaco di rientrare, di Allegri di riabbracciarlo, la Juventus non lo fa questo ultimo sforzo?

La Juve guarda ai giovani: c'è Ihattaren. Bakayoko torna al Milan

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55