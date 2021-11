Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Pogba-Juventus

Un grande classico, insomma, rilanciato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina: Paul Pogba "Polpo" di ritorno a Torino dopo l'esperienza in chiaroscuro al Manchester United. Guadagna 14 milioni ma grazie al Decreto Crescita l'operazione potrebbe rientrare nel margine della fattibilità: questa la tesi della "Rosea" che a sua volta riprende l'indiscrezione del "Sun" per cui - complice l'infortunio del centrocampista francese - Pogba potrebbe già aver disputato l'ultima partita in Red Devils.

La nostra opinione: Un grande classico che continua per noi a essere un'operazione tremendamente complicata per ovvi motivi economici. Lato tecnico, è persino lapalissiano rilevare quanto un profilo del genere potrebbe far comodo a una Juventus priva di spina dorsale al momento.

Pioli-2024

Secondo Tuttosport è tutto apparecchiato per la firma di Stefano Pioli sul rinnovo di contratto. I termini: accordo fino al 2024 con opzione per il 2025, aumento di stipendio da 2.5 milioni e 3.5 con bonus Champions League. Il matrimonio s'ha da fare, insomma.

La nostra opinione: Rinnovo arci meritato per un allenatore entrato in punta di piedi a Milanello e capace di ridare gioco e credibilità a un gruppo allo sbando. Tra i fattori - insieme all'avvento dei senatori a vita Ibra e Kjaer - del Rinascimento rossonero. Scelta sacrosanta della società.

Tutti pazzi per Alvarez

Tutti pazzi per Julian, è il nuovo film di calciomercato! Julian Alvarez è un attaccante 21enne del River Plate capace di segnare 15 reti in 16 match di Superliga argentina: ha un contratto in scadenza a dicembre 2022 e viene valutato 20-25 milioni. Secondo il Corriere dello Sport è conteso da Juventus e Fiorentina oltre alle big internazionali.

La nostra opinione: Stuzzica più come erede di Vlahovic alla Fiorentina, secondo noi, questo attaccante argentino di fulgide speranze. La sensazione è che alla Juve servano più certezze là davanti e che Alvarez sia più un colpo-scommessa per una squadra che non debba lottare a tutti i costi per i titoli.

