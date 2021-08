Due sconfitte in atrettante giornate, entrambe per 0-2, contro Brentford (all'esordio assoluto in Premier League) e Chelsea , nel derby londinese. L'Arsenal, in netta crisi , ha già messo nel mirino Mikel Arteta. L'allenatore basco, secondo di Pep Guardiola al Manchester City prima di approdare ai Gunners. Ne è convinto la testata inglese The Telegraph, che ha anche preannunciato il nome del successore in cima alla lista dei desideri della dirigenza dell'Arsenal capitanata da patron Josh Kroenke: Antonio Conte.