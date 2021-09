Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Mbappé rifiuto shock

Day after la conclusione del mercato invernale e fioccano i retroscena, a cominciare dall’affare Mbappé-Real Madrid saltato sul filo di lana. Secondo Le Parisien Kylian Mbappé avrebbe rifiutato un biennale a 45 milioni di euro (!!!) a stagione, proposta di rinnovo presentatagli da Leonardo. Tutto per accasarsi al Rea Madrid, prima che l’emiro facesse la voce grossa e imponesse la sua volontà respingendo al mittente l'offerta Merengues.

La nostra opinione: Se la proprietà qatariota ha vinto la battaglia, pare destinata a perdere la guerra e tutto lascia presagire che l’attaccante francese si accaserà al Real Madrid a parametro zero. La volontà del giocatore è chiara ormai. Questo è il calciomercato allo stato attuale delle cose, bellezze!

Juve, assalto a Vlahovic

Secondo Tuttosport la Juventus partirà all’assalto di Dusan Vlahovic la prossima estate, quella di giugno 2022. Spiazzata dalla partenza last minute di Cristiano Ronaldo, la task force di mercato bianconera guidata dal ds Federico Cherubini non è riuscita a imbastire la controffensiva per l’attaccante serbo classe 2000 ma secondo il quotidiano torinese tornerà alla carica.

La nostra opinione: Se Vlahovic dovesse sforare ancora quota 20 gol in classifica marcatori di Serie A per la Juventus la partita sarebbe tostissima, perché si troverebbe a dover vincere la concorrenza internazionale. Erling Haaland a parte, di attaccanti 2000 così forti in giro proprio non ce sono. Dunque meglio tenere pronti piani B (Icardi?)...

Tchouaméni per gennaio?

Sempre secondo il quotidiano torinese la Juventus continuerebbe a essere sulle tracce di Aurélien Tchouaméni, mezzala del Monaco classe 2000. Qualora fossero entrati i soldi di McKennie la Vecchia Signora li avrebbe reinvestiti sul duttile centrocampista francese, secondo per passaggi nelle trequarti nella Ligue 1 2020/2021.

La nostra opinione: Non è escluso che la Juventus ci possa riprovare a gennaio qualora si aprissero spiragli: l’arrivo di Manuel Locatelli a onor del vero non sembra risolvere la questione centrocampo, vero cruccio del club bianconero nelle ultime stagioni. La sensazione, tuttavia, è che più che un mediano/mezzala serve un vertice basso degno di questo nome.

