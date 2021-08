Ora, se per il portoghese la destinazione del "Parco dei Principi" è gradita, Pogba - anch'egli come Cristiano Ronaldo legato al club d'appartenenza fino al 30 giugno 2022 - occorre convincerlo. Per farlo, il PSG ha già pronta un'offerta "irrinunciabile" per il giocatore, a cui verrebbero proposti - a partire dalla stagione 2022-2023 - 600mila euro a settimana, circa 2,4 milioni al mese. Pogba è stato grande protagonista nell'match d'esordio in Premier del Manchester United contro il Leeds, vinto per 5-1 con quattro assist vincenti da parte del francese classe 1993