Salvo ribaltoni dell'ultimo momento, questo caldo lunedì di metà agosto non sarà il Messi-day a Parigi. Il fenomeno argentino è atteso nella capitale francese per firmare un biennale da 35 milioni di euro a stagione, ma l'entourage della Pulce è ancora al lavoro per limare gli ultimi dettagli dell'accordo. Dalle immagini trasmesse dall'emittente oltralpe Rmc Sport, Messi si sta godendo le ultime ore di relax a casa sua, a Barcellona, dopo i giorni intensi tra decisione sul futuro e conferenza stampa d'addio. I tifosi che si sono radunati all'aeroporto Le Bourget nel pomeriggio dovranno attendere almeno altre 24 ore per festeggiare l'arrivo del 6 volte Pallone d'Oro.

Calciomercato 2020-2021 Da Hakimi e Lukaku a De Paul: i talenti che salutano l'Italia 43 MINUTI FA

Messi, pianto inconsolabile: "Speravo di poter continuare"

Calciomercato 2020-2021 Lukaku-Chelsea: visite mediche fatte a Milano, firma vicina 4 ORE FA