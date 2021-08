Josè Mourinho ha già lasciato il segno sulla capitale: il convincente esordio in Conference League contro il Trabzonspor , una solida campagna acquisti e tanto, tanto spettacolo : dai muri romani alle sale stampa, il suo nome ha impiegato veramente poco per attecchire sulle pagine della storia giallorossa. Perché Josè Mourinho non è solo un tecnico: è un brand, una filosofia di calcio, spettacolo e vita. Ma c’è dell’altro: l’approdo di un allenatore come Mourinho a Roma significa che la società è disposta a spendere ingenti somme pur di migliorare la rosa.

Gli allenatori più "spendaccioni": Mourinho e Guardiola in testa

Secondo una graduatoria stilata da Transfermarkt infatti, lo Special One è l’allenatore che ha speso di più dal 2002. Transitando sulle panchine di Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, United, Tottenham e Roma, l’istrionico allenatore portoghese ha convinto questi club ad elargire una somma complessiva di 1,76 miliardi di euro, ripartiti in 104 acquisti. Un gradino più sotto troviamo l’uomo più scontato per una classifica del genere: Pep Guardiola del resto, simboleggia da anni l’aristocrazia della panchina. Tra Barça, Bayern e Manchester City, la carriera di Pep ha potuto sempre contare su delle casse farcite di denaro. Il tecnico catalano si ferma a 1,59 miliardi solo perché nel 2002 era ancora un calciatore del Brescia, e ha potuto cominciare a spendere solo a partire dal 2008, anno della vertiginosa ascesa sulla panchina blaugrana.

ALLENATORE ACQUISTI CIFRA TOT (Miliardi) CIFRA MEDIA (Milioni) 1. Mourinho 104 1.760 16,9 2. Guardiola 67 1.590 23,7 3. Ancelotti 88 1.370 15,5 4. Pellegrini 88 1.160 13,1 5. Allegri 96 1.060 11,0 6. Simeone 68 0.985 14,4 7. Conte 84 0.944 11,2 8. Wenger 84 0.891 10,6 9. Valverde 53 0.864 16,3 10. Emery 73 0.846 11,5

Pep e Mou, due filosofie di spesa leggermente differenti

Se Pep può competere a spada tratta con Mou in questa speciale classifica, è perché il tecnico spagnolo ha speso mediamente più quattrini per ciascun giocatore. I 1,59 miliardi sono da spalmare su “solo” 67 acquisti: facendo un rapido rapporto, Guardiola ha pagato in media 23,7 milioni per ciascun giocatore. Mourinho invece, che con una somma di poco superiore ha effettuato 104 transazioni, si attesta sui 16,9 milioni spesi per giocatore.

La netta differenza di spesa media si evince parzialmente dai contesti in cui gli allenatori hanno dovuto operare: Guardiola ha costruito sulla solida spina dorsale di tre club stellari, che negli anni hanno dovuto solamente incrementare la loro potenza di fuoco ingaggiando i campioni di più stimata caratura internazionale. Acquisti roboanti e concentrati, per ambire a vincere tutto e continuare a nutrire la vorace macchina del marketing dei suoi club. La somma più alta investita sotto la gestione Guardiola risale proprio a questa estate, quando in piena (teorica) austerità economica post-Covid, il City ha sborsato 117 milioni per prelevare Jack Grealish dall’Aston Villa.

La cifra più alta investita sotto una gestione Mourinho risale al 2016, quando lo United apparecchiò per il ritorno in pompa magna di Paul Pogba dalla Juventus, lasciando nelle casse bianconere 105 milioni di euro. La differenza di spesa media tra Pep e Mou si evince dalle squadre con cui lo Special One ha avuto l’onore e l’onere di lavorare: certe volte, il portoghese non si è limitato solamente a costruire su basi solide, a volte ha dovuto ricostruire dalle fondamenta innescando campagne di spesa massiccia. Mourinho, soprattutto durante i suoi soggiorni inglesi, ha preferito spendere il patrimonio del club su una quantità maggiore di giocatori. Allo United arrivarono in poco tempo Pogba, Lukaku, Fred, Matic, Bailly, Lindelof, Sanchez e molti altri.

Alla Roma, Mourinho ha già costruito un nuovo scheletro con l’approdo di Tammy Abraham per 40 milioni (il secondo acquisto più dispendioso nella storia giallorossa), Eldor Shomurodov (17,5 milioni) Matias Vina (13 milioni), Rui Patricio (11 milioni), Roger Ibanez e Brayan Reynolds. La lista delle cessioni risulta ancora più nutrita: Pau Lopez, Cengiz Under, Bruno Peres, Edin Dzeko, Lorenzo Valeau, Ludovico d’Orazio, Mirko Antonucci, Justin Kluivert, Juan Jesus, Antonio Mirante e Simone Farelli e prossimamente Alessandro Florenzi.

Gli altri: Ancelotti e Allegri in top 5

Ma oltre al “rottamatore” Mourinho e al “faraonico” Guardiola, nella top 5 degli allenatori figurano anche due italiani: si tratta di Carlo Ancelotti e Massimilano Allegri. Re Carlo è tornato sulla panchina dei Blancos dopo 6 anni. Fino al 2019, Ancelotti si contendeva la prima posizione di questa graduatoria con lo Special One. Attualmente, i club allenati da Ancelotti hanno elargito un bell’assegno di 1,37 miliardi complessivi da spendere sul mercato, rendendolo il terzo allenatore che più ha speso a partire dal 2002. Quinto in classifica è “l’aziendalista” Allegri, che tra Milan e Juve ha potuto contare su un tesoretto complessivo di 1,06 miliardi, investiti principalmente attraverso il pragmatico progetto di espansione della famiglia Agnelli.

Il ritorno sportivo

Mourinho, in cima alla lista, non si può lamentare: 2 Champions League (con Porto e Inter), 3 Premier League (col Chelsea), 2 Campionati di Serie A con l’Inter e 1 campionato di Liga (col Real) per un totale di 26 trofei in 19 anni. Sorride anche Pep Guardiola, che ha accumulato in bacheca 2 Champions col Barça, 3 Meisterschale col Bayern, 3 titoli di Premier col City e 3 di Liga con il Barcellona, per un totale di 30 trofei in 13 anni.

Ancelotti invece lustra le 3 Champions League vinte con Milan e Real, oltre a un campionato italiano, uno tedesco e uno inglese, per un totale di 18 trofei dal 2002. Allegri, che ancora non ha messo le mani su un trofeo internazionale, si è consolato con 6 Scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe in 11 anni. Sorride amaro Manuel Pellegrini: il cileno è quarto in graduatoria e dal 2002, avendo ricoperto tra l’altro le panchine di Real Madrid e Manchester City, ha bruciato un patrimonio di 1,16 miliardi ottenendo in cambio un titolo di Premier e due Coppe di Lega.

