22 punti in 11 partite: quanto corre il Pisa di Giuseppe Corrado. Il presidente del club toscano ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla del prezzo del suo bomber principale, Lorenzo Lucca, autore di 6 reti e capocannoniere del torneo insieme a Galabinov (Reggina), Dionisi (Ascoli), Lapadula (Benevento) e Mulattieri (Crotone).

Ad

"Lo voleva anche il Sassuolo. La richiesta del Palermo era di 3 milioni, noi ne offrivamo 2. Knaster ha detto: "Se il giocatore è forte,2 o 3 non cambia. Cosa ha il Sassuolo più di noi? La Serie A: facciamo capire a Lucca che con lui ci possiamo arrivare”. E abbiamo chiuso: il Sassuolo si è ritirato e con i bonus abbiamo soddisfatto il Palermo. Quanto vale ore? Non lo so, ma se facciamo 20 milioni Knaster si è già ripagato l’investimento. Non abbiamo ancora un progetto su di lui, di sicuro genera valore all’impresa e le opportunità si creano attraverso le prestazioni. L’importante è mantenere equilibrio".

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

Tutti avvisati: senza 20 milioni di euro da spendere, per Lucca non se ne parla nemmeno.

Locatelli: "Il gol col Milan? Mia nonna juventina mi disse..."

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55