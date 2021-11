Quanto è costato Victor Osimhen al Napoli il 31 luglio 2020? L'Equipe fa chiarezza sulle cifre con cui il Napoli è riuscito ad acquistare l'attaccante francese dal Lille: secondo il quotidiano francese, che è riuscito a visionare i documenti dell'operazione, si è trattata di un'operazione totale di 71,3 milioni di euro, di cui 10 di bonus per il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League che dunque per ora sono zero (il Napoli non s'è qualificato) e 20 legati ai cartellini di Orestis Karnezis e i tre Primavera ipervalutati Ciro Palmieri, Luigi Liguori e Claudio Manzi.

Un aiuto in ottica Fair Play Finaziario

Non c'è dubbio che il passaggio di Osimhen al club azzurro sia stato l'acquisto più importante della storia del Napoli: secondo L'Equipe, il Lille avrebbe agito così "per aiutare i partenopei a rientrare nei parametri del Fair Play Finaziario, facendo risultare venti milioni di entrate fiscali".

Fino a questo momento, il Lille ha incassato 36 milioni sui 51 teorici: il Lille infatti ha dovuto spuntare tre milioni di un’indennità di formazione da destinare ai club precedenti di Osimhen, 8 milioni da versare allo Charleroi per la plusvalenza realizzata e altri 4 milioni da restituire a una banca per un precedente prestito.

Lo stipendio di Osimhen

Secondo la ricostruzione de L'Equipe, Victor Osimhen, percepirebbe un ingaggio pari a 4,5 milioni di euro netti, esclusi i premi.

