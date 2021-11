Se chiedete a un tifoso della Juventus qual è il giocatore bianconero che cederebbero in un amen, la risposta è pronta: Adrien Rabiot. E allora le notizie che giungono dall'Inghilterra circa l'interessamento di un paio di squadre - segnatamente Newcastle e Arsenal - che lo vorrebbero già per il mercato di gennaio, smuovono l'attenzione del pubblico juventino. Peccato che il centrocampista francese sia uno dei preferiti di Max Allegri: e allora come la mettiamo? Giusto insistere su di lui oppure meglio farne a meno, e approfittare delle offerte che arrivano da Oltremanica?

Perché tenerlo

L'offerta di cui si parla dai media inglesi è un po' bassina: 15 milioni di euro al giorno d'oggi, per un nazionale francese, titolare nella Juventus - perché di questo stiamo parlando - non sono molti. Già questa ragione economica farebbe propendere per il "no" al trasferimento di un giocatore che, dicevamo, gode della stima del suo allenatore.

Se può fare cinque o sei gol? Dovrebbe farne 10 di gol, deve arrivare lì e spaccare la porta – le parole dell'allenatore bianconero a DAZN -. Lui deve fare 30 inserimenti a partita… deve essere più deciso nel passaggio gol e nel tiro in porta. Serve una cattiveria giusta, gli avversari devono capire che quando si arriva davanti all’area rischiano di prendere gol".

A ben vedere il palmares di Rabiot dice altro: 1, 2, 3, massimo 4 gol in campionato, raggiunti una volta con il PSG (2014-15) e una in maglia Juventus (lo scorso anno, quando i gol stagionali totali furono 5). Rabiot è l'unica mezz'ala sinistra presente nella rosa bianconera, poi, e certamente il suo apporto in mezzo al campo in termini di fisicità e centimetri è indiscutibile.

Perché farlo partire

7 milioni di (euro) di buoni motivi: lo stipendio molto alto è il primo. Ogni volta che Rabiot è autore di una giocata "discutibile" i suoi tifosi non mancano di fargli notare che per quei soldi loro stessi potrebbero fare di meglio. Liberarsi di uno stipendio di questo tipo potrebbe essere una priorità per la dirigenza bianconera, che sta valutando anche gli addii di Ramsey e altri elementi della rosa, proprio per questo motivo.

Le motivazione squisitamente tecniche e tattiche poi: se analizziamo soltanto l'ultima partita contro la Fiorentina, ci troviamo di fronte a 79 minuti nel corso dei quali Rabiot ha prodotto una conclusione dalla distanza, due falli subiti (indice di poca pericolosità, a ben vedere), 38 palloni giocati (solo Alex Sandro con 22 ha fatto peggio, ma giocando un tempo appena), 19 passaggi riusciti (equivalenti al 76% rispetto a quelli tentati), 7 palloni giocati in avanti e con buona riuscita più 4 recuperi. E un passaggio per Chiesa diventato subito "meme" su Twitter.

Perché Rabiot e non Bernardeschi? Giocando con i tre davanti in modo diverso, Adrien è più centrocampista di Federico e volevo delle risposte che lui mi ha dato"

Rabiot o non Rabiot? Il popo della Juventus continua a interrogarsi.

